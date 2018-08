Wie steht es um Norma?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat Norma durchaus Potential. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 21.08.2018 um 0:01 Uhr notierte Norma an der Heimatbörse Xetra im Segment „Industriemaschinen“ bei 56,15 EUR. Die Entwicklung! Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,62 ist Norma deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Manufactured Goods“, also unterbewertet. Zum Branchen-KGV bei 34,65 besteht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.