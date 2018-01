Wie steht es um Nokia?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

letzte Woche bewegte Nokia die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Nach dem nicht gerade überzeugenden letzten Jahr sieht die Charttechnik für Nokia auch jetzt nicht gerade vielversprechend aus, doch falls ein Turnaround gelingt, dann bestünden mehr als 20 % Potential.

Die Entwicklung! Rein charttechnisch ist Nokia in einem massiven Abwärtstrend und nach einem längerfristigen langsamen Rücksetzer Ende Oktober geht es plötzlich stark bergab auf neue Tiefpunkte zu. Im letzten Jahr ging es um 15 % nach unten, in den letzten sechs Monaten von 2017 sogar um 28 %. Die als wichtige Unterstützung geltenden 5 Euro wurden unterschritten und am 12. Dezember 2017 war das bisherige 1-Jahres-Tief von 3,85 Euro erreicht.

Die Analysten! 80 % der Bankanalysten empfehlen die Aktie zum Kauf, 20 % wollen halten, niemand verkaufen. Technische Analysten allerdings raten zum Verkauf, da der GD200 22 % vom Kurs entfernt ist.

Der Ausblick! Das 4-Jahres-Tief von 3,83 Euro vom 15. November 2016 ist bestätigt worden und wenn dieses nicht hält, dann könnten die Kurse auf bis zu 3 Euro fallen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.