Wie steht es um Microsoft?

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Jens Becker den Stand der Dinge bei Microsoft einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 20.08.2018 um 23:13 Uhr notierte die Aktie von Microsoft am Heimatmarkt NASDAQ GS in der Branche „Systemsoftware“ bei 106,89 USD. Die Entwicklung! Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,47 liegt die Aktie 73 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.