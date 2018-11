Wie steht es um Halliburton?

Weitere Suchergebnisse zu "Halliburton":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass es bei Halliburton schonmal besser aussah. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 05.11.2018 um 00:09 Uhr notierte die Aktie Halliburton an ihrem Heimatmarkt New York im Segment „Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen“ mit dem Kurs von 34,91 USD. Die Entwicklung! In den sozialen Medien haben sich insgesamt die positiven Meinungen durchgesetzt, auch wurden überwiegend positive ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.