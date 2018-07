Wie steht es um Goldman Sachs?

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, wie es bei Goldman Sachs aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 24.07.2018 um 21:27 Uhr lag der Kurs an der Heimatbörse New York im Segment „Investment Banking & Brokerage“ bei 235,94 USD. Die Entwicklung! Goldman Sachs liegt mit einer Dividendenrendite von 1,37 Prozent -3,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,91. In den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.