Wie steht es um die Geely-Aktie?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Geely die Gemüter der Anleger und Johannes Weber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Die Geely Automobile Holdings Ltd.-Aktie hat Anfang Oktober etwas nachgegeben, aber die Korrekturbewegung konnte durch charttechnische Einflussfaktoren aufgefangen werden. Die 38-Tagelinie stützt die Kursentwicklung nach oben.

Der Chart! Bei der Geely-Aktie wurde der gleitende Tagesdurchschnitt (38) im ersten Quartal wiederholt von oben nach unten durchschritten, bevor Ende August die unterstützende Wirkung zum Tragen kam und die Aktie auf ein neues Jahreshoch stieg. Aktuell konnte die Aktie in der Korrekturphase nach oben von der Linie abprallen. Falls die Durchschnittslinie unterschritten wird, könnte es zu einer Abwärtsbewegung in Richtung der 100-Tagelinie bei 2,24 Euro kommen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.