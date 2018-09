Wie steht es um Exxon Mobil?

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Jens Becker den Stand der Dinge bei Exxon Mobil einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 27. August notierte Exxon Mobil im Markt „Integriertes Öl und Gas“ an der Börse New York mit 80,26 USD im Plus (+0.8 Prozent). Die Entwicklung! Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Energy“) liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.