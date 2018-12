Wie steht es um die EON Aktie?

Liebe Leser,

wie es scheint, verfügt EON über eine Dividende, für die man sich nicht verstecken muss. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 28.11.2018 um 00:42 Uhr notierte die Aktie EON an der heimatlichen Börse Xetra mit 9,22 EUR. Die Entwicklung! EON weist bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,46 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.