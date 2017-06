Wie steht es um die Drillisch-Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

Liebe Leser,

mit der Intensität eines Blitzes schlugen letzte Woche die News zu Drillisch bei den Anlegern ein, denn durch die geplante Übernahme durch United Internet geht es hoch her. Johannes Weber hat sich die Situation genau angeschaut.

Die Situation! Aktuell ging es für die Drillisch-Aktie in den letzten Wochen zu neuen Hochpunkten bis rund 58 Euro hinauf. Daran angeschlossen gab es die ersten Gewinnmitnahmen und der Relative Stärke Index befand sich im überkauften Bereich.

Überkauft? Bisher hatte die Aktie mit dem RSI (14) recht gute Erfahrungen gemacht und konnte sich trotz überkaufter Marktphasen behaupten. Dies könnte nun der Vergangenheit angehören.

Die Aussichten! Sowohl das Kaufangebot als auch der damit verbundene Aktientausch machen größere Bewegungen nicht wahrscheinlich, doch Investoren sollten den RSI beobachten und abwarten bis sich die überkauften Marktphase wieder abgebaut hat. Es könnte aber auch ohne Korrektur wieder nach oben gehen.

Wie wird sich die Drillisch Aktie weiter auf Kurs halten? Wir halten Sie informiert.

Bestsellerautor und Börsen-Guru John Gossen weiß schon jetzt:

Das ist der DAX Stand am Ende des Jahres! Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>>> Der DAX Stand Ende des Jahres lautet . . .

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.