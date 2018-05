Wie steht es um die Deutsche Telekom?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei der Deutschen Telekom gab, hat sich Peter Niedermeyer in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Nach langem Hin und Her ist es nun offiziell: Telekoms US-Mobilfunktochter – T-Mobile US – fusioniert mit Sprint. Die Fusion! Hinsichtlich der Details soll T-Mobile US alle Sprint-Anteile übernehmen. Dabei soll es für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.