Wie steht es um die Deutsche Börse?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Liebe Leser,

vor Aufregung die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von der Deutschen Börse. Hier war von Peter Niedermeyer zu lesen, dass das 12-Monats-Hoch getestet werden könnte. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Das 12-Monats-Hoch! Mit der Aktie der Deutsche Börse AG geht es voran, denn sie könnte das Anfang Mai erreichte 12-Monats-Hoch testen. Im Bereich von 93/94 Euro verläuft ein massiver Widerstand, welchen es zu umgehen gilt, um den Weg nach oben frei zu machen.

Die Situation! Auch wenn die 12-Monats-Performance mit rund +18% solide erscheint, ist sie im Vergleich mit dem Gesamtmarkt nicht besonders beeindruckend, denn die gescheiterte Fusion mit der Londoner Börse verpasst hier einen Dämpfer. Einige Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft waren allerdings vielleicht doch eher erleichtert.

Werden die kommenden Handelstage hier eine Entscheidung bringen? Wir bleiben für Sie dran.

Bestsellerautor und Börsen-Guru Rolf Morrien weiß schon jetzt:

Das sind die 5 Aktien, die 2017 alles in den Schatten stellen werden. Jetzt sind Sie in einer Situation, in der Sie alles verpassen können. ODER die Börsengewinne Ihres Lebens einfahren! Jetzt warten 5 Aktien auf Sie, die Sie 2017 reich machen werden.

>> Die Namen der 5 Top-Aktien 2017 lauten …

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.