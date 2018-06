Wie steht es um Aurelius?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Aurelius und speziell Conaxess verfolgt. Marco Schnepf hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Die in 2015 von Aurelius übernommene Valora Trade (VT) wurde in Conaxess Trade umfirmiert und ist nun führender europäischer Distributor stark rotierender Konsumgüter, der in der ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.