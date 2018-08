Wie steht es um Adler Modemärkte?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Jens Becker, wie es um Adler Modemärkte steht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 06.08.2018 notierte Adler Modemärkte an ihrer Heimatbörse Xetra bei 3,99 EUR. Die Entwicklung! Das KGV beträgt aktuell 23,3 und liegt damit 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 54,11, die Aktie ist also unterbewertet. In den letzten 12 Monaten erzielte Adler Modemarkte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.