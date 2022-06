Wie stabil ist Reinsurance of America wirklich?

Reinsurance Of America, ein Unternehmen aus dem Markt "Rückversicherung", notiert aktuell (Stand 13:25 Uhr) mit 125.3 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Nach einem bewährten Schema haben wir Reinsurance Of America auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Reinsurance Of America als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Reinsurance Of America vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 118,86 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -5,14 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 125,3 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Reinsurance Of America-RSI ist mit einer Ausprägung von 54,52 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 33,27, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Reinsurance Of America konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Reinsurance Of America auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.