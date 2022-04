Wie stabil ist Fortinet wirklich?

Für die Aktie Fortinet stehen per 12.04.2022, 18:07 Uhr 328.07 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Fortinet zählt zum Segment "Systemsoftware".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 102 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Fortinet damit 43,23 Prozent über dem Durchschnitt (58,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 86,34 Prozent. Fortinet liegt aktuell 15,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Fortinet. Es gab insgesamt sieben positive und fünf negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Fortinet daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Fortinet von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Fortinet erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 23 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 5 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (332,55 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 1,36 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 328,07 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Fortinet erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.