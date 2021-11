Wie stabil ist Dermapharm wirklich?

Dermapharm, ein Unternehmen aus dem Markt "Arzneimittel", notiert aktuell (Stand 14:46 Uhr) mit 78.7 EUR mehr oder weniger gleich (-0.19 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Dermapharm haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dermapharm heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 58,42 Punkten, zeigt also an, dass Dermapharm weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Dermapharm auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,03). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Dermapharm-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dermapharm beläuft sich mittlerweile auf 72,29 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 78,85 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,07 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 84,52 EUR. Somit ist die Aktie mit -6,71 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,59 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Dermapharm damit 61,47 Prozent über dem Durchschnitt (10,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt 3,86 Prozent. Dermapharm liegt aktuell 67,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".