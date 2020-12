Wie sollte man 10.000 Euro investieren? 2 Gründe, warum ich dem Rat von Warren Buffett folgen würde

Wenn ich heute 10.000 Eurozu investieren hätte, würde ich bei der Auswahl der Investitionen Warren Buffetts Rat folgen. In den letzten sechs Jahrzehnten hat sich Warren Buffett als einer der weltweit größten Investoren etabliert. In dieser Zeit besaß er Tausende von Aktien und hat für sich und seine Anleger Gewinne in Höhe von mehreren zehn Milliarden US-Dollar erzielt.

Der Milliardär hat auch so etwas wie ein Rahmenwerk für das Investieren entwickelt. Er folgt diesem Rahmen immer, wenn er neue Investitionen für sein Portfolio in Betracht zieht.

Warren Buffetts Rahmenwerk

Buffett begann mit der Entwicklung seiner Investitionsphilosophie, als er noch am College war. Zu dieser Zeit verfolgte er die Bemühungen von Benjamin Graham, der bereits ein etablierter Investor war.

Graham war der Ansicht, dass Investoren die Aktien, die sie besitzen, als individuelle Unternehmen betrachten sollten. Aktien seien Teile echter Unternehmen, sagte er, und nicht Spielmarken in einem Kasino.

Diesen Rat hat Warren Buffett seither als Leitfaden für das Investieren verwendet. Er kauft nur Aktien von Unternehmen, die er gut kennen muss und versteht. Darüber hinaus kauft er nur Aktien von Unternehmen, die er ewig lange besitzen möchte.

Ich halte es für sehr sinnvoll, diesen Ratschlag zu befolgen. Buffett hat den anfänglichen Stil seines Mentors im Laufe der Jahre verfeinert. Er ist jedoch bis heute ähnlich geblieben.

Ein langfristiges Portfolio

Wenn ich heute 10.000 Euro zu investieren hätte, würde ich Warren Buffetts Vorgaben für das Investieren folgen. Das bedeutet, bei Unternehmen zu bleiben, die ich verstehe, und nur Aktien zu besitzen, die ich auf lange Sicht halten würde.

Es gibt nicht viele Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen. Ich glaube jedoch nicht, dass das eine schlechte Sache ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Hunderte von Aktien recherchieren könnte. Buffett konzentriert seine Aufmerksamkeit auf einige wenige Unternehmen. Das ist auch die Strategie, die ich verfolge.

Einige Beispiele für die Arten von Unternehmen, die meiner Meinung nach in diesen Rahmen passen, sind Britvic und AG Barr. Beide Unternehmen sind leicht zu verstehen und haben starke Marken. Daher würde ich beide Aktien gerne für viele Jahrzehnte halten.

Auch Warren Buffett hat im Portfolio eine Vorliebe für Unternehmen wie diese gezeigt. Er besitzt seit Jahrzehnten Aktien des Getränkegiganten Coca-Cola. Er hat bereits früher gesagt, dass die starke Marke und die großen Gewinnspannen die Hauptgründe dafür sind, dass das Unternehmen eine so wichtige Stütze seines Portfolios ist. Britvic und AG Barr haben nicht den gleichen Bekanntheitsgrad wie Coke, aber als britische Alternativen halte ich sie für äußerst attraktiv.

Das Fazit

Das ist also die Strategie, mit der Warren Buffett in den letzten sechs Jahrzehnten sein Vermögen aufgebaut hat. Wenn ich einen ähnlichen Ansatz verfolge, denke ich, dass ich mit Hilfe des Aktienmarktes einen großen Pensionsfonds schaffen kann. Es ist ein Ansatz, den meiner Meinung nach jeder verfolgen kann, indem er sich auf hochwertige Unternehmen konzentriert und diese Aktien langfristig hält.

The post Wie sollte man 10.000 Euro investieren? 2 Gründe, warum ich dem Rat von Warren Buffett folgen würde appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 28.11.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat AG Barr und Britvic empfohlen.

Motley Fool Deutschland 2020