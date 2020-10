„Wie soll ich nur 906 Euro Dividende pro Monat erreichen?“ Ganz einfach: Mit dem ersten Schritt

Die erste Frage, die sich dir jetzt vermutlich stellt, ist die folgende: Warum sollte ich überhaupt eine Dividende von 906 Euro erreichen wollen? Die einfache Antwort: Bei diesem Wert handelt es sich um das momentane durchschnittliche Rentenniveau. Sprich: Wer ein solches Dividendeneinkommen erzielt, der wird seine gesetzliche Rente vermutlich verdoppeln können. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger.

Die viel wichtigere Frage ist jetzt jedoch die folgende: Wie kann ich einen solchen Wert erreichen? Grundsätzlich kann dir ein Sparplanrechner einige wichtige Eckpfeiler aufzeigen. In den nächsten Zwischenüberschriften soll es jedoch um clevere Tricks gehen, wie man die ersten Schritte gehen kann.

906 Euro Dividende: Jeder Weg beginnt mit einem Schritt

Das Ziel von 906 Euro Dividende pro Monat ist natürlich auch ein Prozess. Beziehungsweise etwas, das man als längeren Weg bezeichnen sollte. Vielleicht sogar ein ambitionierter Weg. Was alle Wege jedoch gemeinsam haben: Sie beginnen mit dem ersten Schritt.

Wer so beispielsweise die ersten 1.000 Euro investiert, der ergattert die ersten Dividendenausschüttungen. Zumindest, wenn man die Summe in zuverlässige Dividendenaktien investiert. Das wiederum führt dazu, dass man einen Teil seiner Etappe bereits geschafft hat.

Wenn wir davon ausgehen, dass die ersten, beispielhaften 1.000 Euro es auf eine Dividendenrendite von 4 % schaffen, so wirst du bereits 40 Euro im ersten Jahr an Dividende erhalten. Oder, auf jeden Monat gerechnet, einen Wert von 3,33 Euro. Bis zum Erreichen des Ziels mag es noch weit hin sein. Aber der erst Schritt ist damit getan.

Ein solch ambitioniertes Ziel als Weg zu sehen, der mit vielen kleinen Steinchen gepflastert werden kann, ist möglicherweise hilfreich. Und das Beste: Glücklicherweise musst du nicht jeden einzelnen Stein mit 1.000 Euro Investitionen legen.

Qualität, Wachstum & Reinvestitionen

Es gibt gewisse Hilfestellungen, die dich bei diesem Weg unterstützen: So sind es beispielsweise vor allem ein natürliches Dividendenwachstum und Reinvestitionen, die den Zins- und Zinseszinseffekt über viele Jahre verstärken. Oder wenn wir bei unserer Metapher bleiben: Einen Teil des Weges nicht nur mit dir gehen. Sondern sogar für dich gehen.

Dividendenwachstum führt schließlich dazu, dass sich dein Dividendeneinkommen von ganz alleine über viele Jahre oder Jahrzehnte erhöht. Das schmälert deinen eigenen Einsatz. Mithilfe von Reinvestitionen der Dividenden kannst du zudem weitere Mittel in Dividendenaktien investieren. Deine eigenen Investitionen füttern damit gleichsam den Weg deines Renteneinkommens.

Allerdings gibt es eine wesentliche Einschränkung hierbei: Foolishe Investoren sollten, bei aller Dividendenliebe, nicht die Qualität der jeweiligen Dividendenaktien außer Acht lassen. Wenn du von deinen 906 Euro Dividende leben möchtest, so solltest du nebenbei stets peinlichst darauf bedacht sein, dass die Dividenden zuverlässig und nachhaltig sind. Das betrifft nicht bloß die Dividende, sondern auch die Aktie und das zugrunde liegende Unternehmen.

Monatliche Dividenden als Option

Zu guter Letzt und frei vom generellen Weg: Wenn du an deinem Ziel angekommen bist, wird Pragmatismus vermutlich ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Oder, sehr direkt gesagt: Das Timing, wann du dein Dividendeneinkommen erhalten wirst. Entsprechend kann es ratsam sein, seine Auszahlungszeitpunkte etwas aufeinander abzustimmen. Aber vergiss nicht: Die Qualität sollte das prägende Merkmal sein.

Monatliche Dividendenzahlungen sind eine Option, über die man gleichsam einmal nachdenken kann. Zumal es sogar einige ausgewählte Aktien mit monatlichen Dividenden gibt, die durchaus attraktiv sein können.

906 Euro Dividende: Gehe jetzt den ersten Schritt!

Wie du an deine 906 Euro Dividende kommst, das kann dir sehr konkret ein Sparplanrechner beantworten. Hiermit findest du heraus, wie viel Geld du in welchem Lebensalter und mit welcher Rendite benötigen wirst. Das ist heute nicht die Frage gewesen. Wichtig ist jedoch, den ersten Schritt zu gehen, auf Reinvestitionen, Wachstum und Qualität zu achten. Und, wenn du magst, auf andere Eitelkeiten, die ebenfalls relevant sein könnten.

