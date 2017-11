Wie sieht es aus bei MorphoSys?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte MorphoSys die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Anfang der Woche stieg die MorphoSys-Aktie leicht an, am Dienstag gab es gar einen Kursaufschlag von mehr als 2 %. Nachdem es vorher mehr als 4 % abwärts gegangen war, geht es nun wieder aufwärts Richtung 80 Euro.

Die Analysten! Laut charttechnischer Analysten zeigt die Aktie innere Stärke, so dass das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 81,45 Euro vom 7. November oder gar das aktuelle 15-Jahres-Top bei 86,72 Euro vom 18. Dezember 2014 wieder erreicht werden könnte. 10 % trennen den Kurs noch von diesem Wert. Bei den fundamental orientierten Analysten empfehlen 85 % einen „Kauf“, während 15 % „halten“ und niemand „verkaufen“ möchte. Technische Analysten betonen, dass die Aktie gar den GD20 knapp verteidigen konnte und sich in allen zeitlich relevanten Dimensionen nach oben bewegt. Es sind nur 22 % zum GD200, es könnte also weiter aufwärts gehen.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.