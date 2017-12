Wie sieht es aus bei Borussia Dortmund?

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

wie es scheint, hat Borussia Dortmund mit schwächeren Kursen zu kämpfen und am Dienstag ging es kräftig bergab. Die Aktie hatte am Dienstag 2 % verloren. Dies berichtete Frank Holbaum letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 2. Oktober war ein neues 15-Jahres-Hoch bei 8,28 Euro erreicht worden, welches nun aber schon 35 % entfernt ist. Wohl auch weil diese Spanne wieder aufgeholt werden könnte, sehen so manche Analysten ein großes Aufwärtspotenzial in der Aktie. Doch Borussia Dortmund scheint aktuell nicht mehr in einem charttechnischen Aufwärtstrend, sondern in einem stärkeren Abwärtstrend.

Die Unterstützung! Mit Stand vom 29. November kann die aktuelle Unterstützung in Höhe von 6 Euro die Aktie vor einem Absturz in Richtung 5 Euro schützen. Auf der Jahreshauptversammlung ließ die Geschäftsführung verlauten, dass das Unternehmen eine Milliarde Euro wert sei – aufgrund der hohen Erlöse aus dem Transfergeschäft von Borussia Dortmund.

Die Strategie! Der BVB will seine Strategie, junge Spieler mit großem Wertsteigerungspotenzial zu verpflichten, weiter fortsetzen, was die teilweise sportliche Schwächung wieder wettmachen soll.

Der Ausblick! Technische Analysten sehen die Aktie allerdings im klaren Abwärtstrend, denn die Kurse zeigen in allen zeitlichen Dimensionen nach unten und der Abstand zum GD200 beträgt 5,77 %.

Wie wird es mit dem Unternehmen und mit dessen Aktie nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.