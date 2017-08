Wie sicher ist die Dividende von Pepsi?

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

PepsiCo (WKN:851995) verfügt über eine große Bandbreite von Produkten, die den Kunden und Investoren gleichermaßen schmecken. Das gleichnamige Cola-Getränk ist nur eines von vielen, während sich die Sparte Frito-Lay auf Chips und andere Snacks konzentriert, die man oft zusammen mit einer Dose Pepsi konsumiert. Jahrzehntelang konnte Pepsi seine Investoren mit starken Dividenden belohnen und die meisten Investoren sind ziemlich zuversichtlich, dass das Unternehmen damit auch genauso weitermachen wird. Einige fragen sich aber, ob das gerechtfertigt oder Wunschdenken ist, besonders da die Cola-Industrie von den Gesundheitsadvokaten immer mehr ins Kreuzfeuer genommen wird. Im Folgenden erfährst du mehr darüber, ob die Dividende von Pepsi sicher ist.

Dividenden-Fakten

Aktuelle vierteljährliche Dividende pro Aktie 0,805 US-Dollar Dividendenrendite 2,8 % Zahl der aufeinanderfolgenden Jahre mit Dividendenerhöhungen 45 Jahre Auszahlungsquote 65 % Letzte Erhöhung Mai 2017

Datenquelle: YAHOO! FINANCE. Letzte Erhöhung bezieht sich auf das Ex-Datum.

Dividendenrendite

Aktuell wirft Pepsi attraktive 2,7 % ab, was mehr ist als der Marktdurchschnitt von 2 %. Diese Rendite aber nicht so groß, dass man sie als nicht nachhaltig ansehen könnte. In den letzten zehn Jahren konnte Pepsi seine Rendite ziemlich stabil in einem Bereich von etwa 2,5-3,5 % halten. Das Dividendenwachstum konnte mit den Kursgewinnen Schritt halten und das reicht, um die Rendite stabil zu halten.

Auszahlungsquote

Auch die Auszahlungsquote von Pepsi ist sehr stabil im mittleren 60er-Bereich. Das ist etwas höher als die 50 %, die wir noch vor einigen Jahren gesehen haben, aber es ist weniger als die 80 % des letzten Jahres. Die Gewinne des Unternehmens brachen 2015 und 2016 kurzfristig ein und das Unternehmen entschloss sich dazu, die Dividende unbehelligt zu lassen. Für ein reifes Unternehmen ist diese aktuelle Quote sicher und gibt Pepsi die Möglichkeit, strategische Initiativen mit dem überschüssigen Kapital zu verfolgen, während gleichzeitig die Aktionäre belohnt werden.

Dividendenwachstum

Pepsi hat Eindrucksvolles geschaffen, indem die Dividende in 45 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht wurde. Während der 90er und Anfang der 2000er Jahre erhöhte das Unternehmen die Dividende langsam, aber schon ein paar Jahre später erhöhte sich dieses Wachstum dramatisch, selbst während der Finanzkrise. Die Erhöhung von etwa 7 % Anfang des Jahres ist auf einer Linie mit dem langfristigen Trend und sollte den Dividenden-Investoren versichern, dass das Unternehmen es mit der Kapitalrückführung ernst meint.





Wie geht es mit Pepsi weiter?

Das Unternehmen hat mit seiner Reaktion auf den fallenden Limonadenkonsum alles richtig gemacht. Die Kunden werden bei der Wahl ihrer Lebensmittel und Getränke immer gesundheitsbewusster, wodurch der Limonadenkonsum auf den niedrigsten Stand seit 30 Jahren gesunken ist. Pepsi konnte durch gesundheitsbewusste Alternativen des gleichnamigen Produktes von diesem Trend profitieren. Neue Produkte wie LIFEWTR haben sich bisher gut entwickelt und Pepsi wird sich darauf stützen, dass diese Verkäufe die Schwäche im Limonadenbereich ausgleichen wird, um für neues Wachstum zu sorgen.

Dasselbe trifft auch auf die Snacks zu. CEO Indra Nooyi ist stolz darauf, den Kunden gesündere Optionen anbieten zu können. Dazu gehören die portionsweise Verpackung von Snacks mit weniger Natrium und gesättigtem Fett. Die Investoren verstehen, dass der Übergang hin zu gesünderen Snacks und Getränken viele Jahre in Anspruch nehmen wird und dass die kurzfristigen Ergebnisse währenddessen nicht immer schön sein werden. Pepsi bleibt zuversichtlich, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Das Wachstum in der Vergangenheit unterstützte diese positive Meinung.

Warum die Dividende sicher ist

Pepsi möchte sich bei der beeindruckenden Vorgeschichte natürlich keine Blöße geben und das macht die Ausschüttung auf absehbare Zeit sicher. Nur ein komplett unvorhersehbares Ereignis könnte Pepsi vor eine schwierige Entscheidung stellen und selbst dann könnten die Investoren erwarten, dass das Unternehmen alles in seiner Macht stehende tun wird, um die Dividende doch noch zu halten.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 21.08.2017 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.