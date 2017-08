Wie sicher ist die Dividende von Kimberly-Clark?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Kimberly Clark (WKN:855178) ist ein Titan im Bereich Konsumgüter und das Unternehmen hinter bekannten Marken wie Kleenex und Huggies. Die Nachfrage nach diesen Produkten ist konstant, was die Aktie ideal für Investoren auf der Suche nach stabilen Fundamentaldaten macht. Das Unternehmen hat auch ganze Arbeit dabei geleistet, den Aktionären konstant wachsende Dividenden auszuzahlen. Aktuell wird es schwieriger, sichere Dividendeneinnahmen zu finden, daher werden die Investoren wissen wollen, ob die Herausforderungen von Kimberly-Clark eine Bedrohung für die Dividende darstellen. Im Folgenden erfährst du mehr darüber, ob die Dividende auch in Zukunft noch sicher ist.

Dividendenfakten zu Kimberly-Clark Aktuelle vierteljährliche Dividende pro Aktie 0,97 USD Aktuelle Rendite 3,2 % Zahl der aufeinanderfolgenden Jahre mit Dividendenerhöhungen 45 Jahre Auszahlungsquote 63 % Letzte Erhöhung März 2017

Datenquelle: YAHOO! FINANCE. Letzte Erhöhung bezieht sich auf den Ex-Tag.

Dividendenrendite

Mit einer Rendite von 3,2 % befindet sich Kimberly-Clark am oberen Ende der Aktien des S&P 500, der eine Gesamtrendite von etwa 2 % hat. Die Rendite ist aber nicht so hoch, dass man sich um die Nachhaltigkeit Sorgen machen müsste. Die Rendite von Kimberly-Clark ist in den letzten Jahren bedeutend gesunken, nachdem sie in den Nachwehen der Finanzkrise schon bei über 5 % gestanden war. Die aktuelle Rendite befindet sich auf einer Linie mit dem langfristigen historischen Bereich der Aktie und spiegelt eine bedeutende Erhöhung des Aktienkurses der letzten fünf Jahre wieder.

Auszahlungsquote

Die Auszahlungsquote ist vernünftig mit aktuell 60-65 %. Das ist ziemlich normal für ein gereiftes Unternehmen mit langsamem Wachstum. Das Konsumgüterunternehmen hielt seine Auszahlungsquote in der Vergangenheit auf dem aktuellen Niveau, wobei nur ein kurzer Rückgang bei den Gewinnen vor ein paar Jahren zu einem Ausschlag nach oben geführt hatte. Die Gewinne können mit den Dividendenerhöhungen Schritt halten, was es dem Unternehmen erlaubt hat, eine stabile Auszahlungsquote aufrechtzuerhalten.

Dividendenwachstum

Kimberly-Clark hat es geschafft, in 45 aufeinanderfolgenden Jahren die Dividende jeweils zu erhöhen. Damit ist das Unternehmen Teil der Dividendenaristokraten, was zeigt, welches nachhaltige Dividendenwachstum das Unternehmen auch unter nicht-idealen Wirtschaftsbedingungen erreichen kann. Weiter unten siehst du, wie sich das Dividendenwachstum in den letzten 10 Jahren erhöht hat, als das Unternehmen größere Wachstumsgelegenheiten wahrgenommen hat und mehr Kapital an die Aktionäre in Form von Dividenden zurückfließen hat lassen.





Wie geht es jetzt weiter?

In letzter Zeit gab es einige kurzfristige Probleme, weswegen die Investoren das nachhaltige Wachstum des Unternehmens in Frage stellen. Im letzten Quartal sanken die Umsätze des Unternehmens um 1 %, wodurch der Reingewinn im Jahresvergleich um 7 % fiel. Der amerikanische Markt war besonders schwach für Kimberly-Clark. Das ist besonders schlimm, weil das Unternehmen dort den Großteil seines Geschäfts macht. Die organischen Umsätze fielen und der operative Gewinn litt aufgrund höherer Materialkosten, die durch Effizienzmaßnahmen und Kostenreduzierungen nicht ausgeglichen werden konnten. CEO Thomas Falk sprach vom Wettbewerbsdruck. Daher korrigierte Kimberly-Clark den Ausblick für den Rest des Jahres und erwartet jetzt ein flaches organisches Wachstum. Das Gewinnwachstum soll 4 % weniger als im Vorjahr betragen.

Das Unternehmen ist aber optimistisch und hofft, dass das Wachstum in den USA Ende des Jahres wieder anziehen wird. Kimberly-Clark arbeitet daran, das Geschäft in den wichtigsten Märkten auf der Welt auszubauen. In China konnte ein zweistelliger Anstieg beim Volumen erzielt werden, obwohl das Preisumfeld dort relativ schwierig ist. Lateinamerika erholt sich gerade von der letzten Wirtschaftskrise. Kimberly-Clark glaubt, dass bessere Verkaufstrends aber zu einer Erholung führen könnten. Die Rohstoffpreise bleiben weiterhin Spekulationssache. Aber eine schlanke Organisation könnte die Gewinne erhöhen und damit die Dividende etwas sicherer machen.

