Wie sich der Klimawandel im Südwesten bemerkbar macht (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR Dokumentation: "betrifft: Klimawandel - wie verändert sich derSüdwesten?" / Mittwoch, 4. Oktober 2017, 20:15 Uhr, SWR FernsehenAlle Welt spricht vom Klimawandel: Schmelzende Polkappen,steigender Meeresspiegel, Dürren und Hunger in der Welt. Aber wiewirkt sich der Klimawandel auf den Südwesten Deutschlands aus? AufTiere und Pflanzen, auf die Landschaft und den Menschen? Werprofitiert und wer wird Verlierer sein? Diese und weitere Fragenbeantwortet "betrifft: Klimawandel - wie verändert sich derSüdwesten" am Mittwoch, 4. Oktober 2017, um 20:15 Uhr im SWRFernsehen. SWR Reporter und Biologe, Axel Wagner, begibt sich aufKlima-Tour durch den Südwesten.Auswirkungen des Klimawandels im Südwesten "betrifft" führt anOrte, an denen der Klimawandel im Südwesten bereits spürbar ist oderseine Wirkung bald zeigen wird. Aktuell vom Klimawandel betroffensind die Winzer in der Pfalz, die Obstbauern am Bodensee und dieSkiliftbetreiber im Schwarzwald. Ob sturzflutartige Überschwemmungenwie im Hunsrück-Städtchen Stromberg künftig häufiger vorkommen undglutheiße Sommer in unseren Städten die Regel werden, recherchiertSWR Reporter Axel Wagner. Die Dokumentation zeigt auf, was getanwerden muss, damit wir uns auf die Folgen des Klimawandels einstellenkönnen."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht den Zuschauer in die Entstehung des Films mitein. Recherchewege werden offengelegt und es wird thematisiert, warumgerade dieser Experte zu Wort kommt und ein anderer nicht. AuchRecherche-Pfade, die ins Leere laufen, können Teil des Films sein."betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie undmacht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungenauf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen und erzählen GeschichtenEinzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Klimawandel - wie verändert sich der Südwesten? 4.Oktober 2017, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.de