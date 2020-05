Wie sich Etsy im ersten Quartal in eine Coronavirus-Maskenfabrik verwandelte

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Etsy (WKN: A14P98), der Onlinemarktplatz für den Kauf und Verkauf handgefertigter Waren, hatte einen ziemlich tollen Mittwoch, an dem seine Aktien mit einem Plus von 7,5 % abschlossen, nachdem sie selbst inmitten einer Coronaviruspandemie ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet hatten.

Es stimmt, dass Etsy im ersten Quartal einen steilen Gewinnrückgang erlitt, 58 % weniger als im Vorjahr bei nur 0,10 Dollar je verwässerter Aktie. Aber mit einem Umsatzwachstum von 23 % im Kerngeschäft „Marktplatz“ und 71 % im Bereich „Dienstleistungen“ erzielte das Unternehmen am Ende einen Gesamtumsatzzuwachs von 35 %, was deutlich besser war als das von der Wall Street prognostizierte Wachstum von 30 %.

Dies waren (abgesehen von den Gewinnen) einige ziemlich gute Zahlen für das erste Quartal. Was ich hier jedoch hervorheben möchte, ist, worauf sich die Etsy-Investoren im zweiten Quartal freuen können.

Das Jahr 2020, so CEO Josh Silverman, gebe Etsy die Chance, seine Fähigkeit zu einer neuen Ausrichtung seiner Produktangebote unter Beweis zu stellen, indem es mehr Verkäufer online bringt (aktive Verkäufer – plus 26 %), um die Nachfrage all der neuen Käufer zu befriedigen, die in diesem Jahr zu Etsy strömten (aktive Käufer – plus 16 %). Und eines der beliebtesten Produkte, das von den Käufern nachgefragt und von den Verkäufern produziert wird, sind Coronavirusmasken.

„Etsy erlebte im April einen dramatischen Nachfrageumschwung, als sich Käufer aus aller Welt wegen Stoffgesichtsmasken an Etsy wandten“, sagt Silverman. Zwischen der Nachfrage nach Masken und anderen Produkten verzeichnete Etsy „im April ein Wachstum von über 100 % für den Etsy-Markt“.

Der Monat ist entscheidend.

Zur Erinnerung: Etsy meldete gerade ein Umsatzwachstum von 23 % für den Marktplatz im ersten Quartal – aber das erste Quartal endete am 31. März. Im folgenden Monat trug die Nachfrage nach selbst gemachten Masken dazu bei, dass die Verkäufe auf dem Marktplatz viermal so schnell stiegen. Und wenn du glaubst, dass dies ein gutes Vorzeichen für das Umsatzwachstum bei Etsy im zweiten Quartal ist …

Genau wie die Leute, die gerade 7,5 % der Etsy-Aktien an einem Tag ersteigert haben.

The post Wie sich Etsy im ersten Quartal in eine Coronavirus-Maskenfabrik verwandelte appeared first on The Motley Fool Deutschland.

So geht man mit einem Markt-Crash um Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Rich Smith besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

Dieser Artikel wurde von Rich Smith auf Englisch verfasst und wurde am 07.05.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020