Wie setzen sich Singlebörsen für den Umweltschutz ein?

Der Singleboersen-Vergleich.de hat 40 Online-Dating-Anbieter zumThema Umweltschutz befragt. Nur eine Singlebörse engagiert sich in allen fünfBereichen. Knapp 25 Prozent der befragten Singlebörsen engagieren sich in vierder fünf genannten Bereiche.Beim Thema Energie gaben die befragten Anbieter in der Mehrzahl an, Ökostrom zuverwenden bzw. Strom durch Zeitschaltuhren oder Bewegungsmelder zu sparen.Die Parship Elite Group, Lovoo und g33kdating.de nutzen Rechenzentren undServer, die klimaneutral arbeiten bzw. mit Ökostrom betrieben werden. DerAnbieter der Singlebörse Icony hat sogar eine Solaranlage auf dem Dach.Beim Thema Ressourcen wird so viel wie möglich an Papier gespart und weniggedruckt. Zudem nutzen die meisten Mitarbeiter von Singlebörsen öffentlicheVerkehrsmittel und Fahrräder für ihre Arbeitswege oder dürfen im Homeofficearbeiten. Geschäftsreisen werden vermieden.In der Mehrzahl der Büros wird Bio-Obst bereitgestellt und Mineralwasser auseinem Sprudelgerät oder in Glas- statt Plastikflaschen angeboten.Die Meetic-Group, zu welcher LoveScout24 gehört, hat sogar ein"ökoverantwortliches Programm" ins Leben gerufen, bei dem das Mittagessen inPfandboxen bei Restaurants abgeholt wird.Die Parship Elite Group gibt übriggebliebene Lebensmittel an die HamburgerTafel; Mitarbeiter von Match-Patch.de sammeln eigeninitiativ Lebensmittel undverteilen diese an Bedürftige.Bei über 12 Prozent der befragten Online-Dating-Anbieter ist das ThemaUmweltschutz auch in der Single-Community wichtig. So führte HamburgerSingles.deim September 2019 eine "Flirten-fürs-Klima"-Aktion durch und unterstütztregelmäßig die Fridays-for-Future-Bewegung.Überraschend: Die kleine Nischen-Singlebörse Moms-dads-Kids.de ist in allen fünfBereichen tätig. Das Portal Altersvorsprung.de gibt an, nicht bewusst aufUmweltfaktoren zu achten, spart jedoch bei Strom und Papier. DiePartnervermittlung Lemonswan bildet mit der Angabe von nur einem Bereich("Papierloses Büro") in der Umfrage das Schlusslicht.