Wie selbsternannte Experten Black Friday als Bühne für sich nutzen

München (ots) - Deutschland ist im Schnäppchen-Fieber, dennbereits am Donnerstag (23. November) steht mit dem Black Friday Saleeine Shopping-Aktion der Superlative ins Haus: Bis zu 90 Prozentkönnen Verbraucher bei ausgewählten Produkten sparen.Durchschnittlich sogar beachtliche 40 Prozent wie einzelnePlattformen erhoben haben. Kein Wunder also, dass der Black Friday inden letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zunimmt.Leider bewahrheitet sich auch hier das Sprichwort von JohannWolfgang von Goethe "Wo viel Licht ist, ist starker Schatten." Und sotummeln sich neben seriösen Anbietern immer wieder dubiose Gestalten,die den Kaufrausch für ihre Machenschaften nutzen möchten, sowieselbsternannte Experten, die versuchen, die Veranstaltung nach ihrenVorstellungen zu erklären. "Das wird zumeist gemacht, um dieAufmerksamkeit auf sich zu ziehen", schmunzelt Konrad Kreid,Geschäftsführer der Black Friday GmbH. "Und da gibt es immer wiederSituationen, die durchaus skurril wirken. Etwa wenn plötzlichInternet-Plattformbetreiber, deren Geschäftsmodell es ist, durchVerlinkungen Provisionen zu kassieren, sich medial alsVerbraucherforen oder Verbraucherschützer ins Rampenlicht stellen."Konrad Kreid möchte nun folgende Irrtümer klarstellen:Zwtl.: 1. Den Black Friday Sale Schnäppchen gibt es bereits am 23.NovemberDer Black Friday Sale beginnt in diesem Jahr bereits amDonnerstag, den 23. November, ab 19:00 und nicht erst am Freitag, den24. November. Dieses Jahr rechnet der Handelsverband HDE mit einemUmsatz von 1,7 Milliarden Euro am Black Friday Wochenende und nichtwie fälschlich kommuniziert am Black Friday; die Black Friday GmbHhat hier sogar einen optimistischen Ansatz und rechnet mit über 2Milliarden Euro Umsatz in Deutschland und Österreich.Zwtl.: 2. Der Black Friday Sale läuft auf mehreren SeitenDie Black Friday GmbH veranstaltet den Black Friday Sale inDeutschland und Österreich bereits seit 2013 und viele Händlerprofitieren vom Startschuss des Weihnachts-Shoppings. Letztes Jahrhaben rund 6 Millionen Verbraucher die Seiten der Black Friday GmbHbesucht. In diesem Jahr wird mit einem Anstieg auf rund 10 Millionengerechnet. Neben [blackfridaysale.de](https://www.blackfridaysale.de/), [blackfridaysale.at](https://www.blackfridaysale.at/) werden unter anderem auch die Seiteder BILD Zeitung, [blackfriday.bild.de](https://blackfriday.bild.de/), von der Black Friday GmbH betrieben.Zwtl.: 3. Der "Black Friday" hat eine sehr kurze Historie inDeutschlandObwohl ein Marketingverantwortlicher eines selbsternanntenVerbraucherportales immer wieder versucht, Black Friday alsflächendeckendes und bekanntes Shopping-Event auf das Jahr 2006vorzudatieren und dies auf verschiedenen Webseiten platziert, wird esdadurch nicht richtig. "In der Branche gibt es schon einige RunningGags, woher dieser Antrieb für die Geschichts-Umschreibung herrührt",informiert Kreid. "Da wurde sogar mit allen Mitteln versucht - sogartrotz kurzfristiger Sperre durch Wikipedia - dieses Datum dort zuplatzieren, damit dann Händlermagazine dieses Datum aufgreifen, damites wieder als Grundlage zum Zitieren verwendet werden kann", wundertsich Kreid. Die Shopping-Aktion Black Friday hat in Deutschland einesehr kurze Historie.Zwtl.: 4. Die "Black Friday" Angebote finden sich nicht nur aufeinem bestimmten Portal"Exklusive Deals" finden sich seit kurzer Zeit nicht nur auf denPortalen von blackfridaysale, sondern immer mehr stationäre Händlerund sogar ganze Städte wie Berlin oder Hamburg haben die Chanceerkannt und bieten eigene Black Friday Aktionen an.Zwtl.: 5. Alle Rabattaktionen tragen den Namen "Black Friday"Die Wortmarke "Black Friday" ist in Deutschland geschützt. DieBlack Friday GmbH hat sich vom Rechteinhaber die notwendigen undexklusiven Nutzungsrechte gesichert.Zwtl.: 6. Die Verbraucher können bis zu 90 Prozent sparenBlack Friday bietet eine gute Gelegenheit, richtig Geld zu sparen.Jedem seriösen Verbraucherportal ist dabei natürlich bewusst, dassunterschiedliche Produkte unterschiedliche Handelsspannen haben.Während es bei einigen Produkten darstellbar ist, bis zu 90 ProzentRabatt zu bekommen, sind solche Einsparungen bei Elektroartikeln kaummöglich; insbesondere, wenn es sich um aktuelle Neuware handelt. Abersogar kritische Marktbeobachter konnten deutliche Ersparnisse vonüber 40 Prozent im Durchschnitt am Black Friday Wochenendefeststellen.Zwtl.: 7. Wer sparen will, muss schnell seinBlack Friday ist eine kurze Veranstaltung, an dem Händler ihreWare günstig anbieten. Oft sind auch einzelne Produkte nur inbegrenzter Stückzahl erhältlich. Countdowns oder Bestandsanzeigenwerden häufig genutzt, um dies dem Konsumenten zu signalisieren. Hiergeht es aber nicht darum, den Verbraucher unter Druck zu setzen,sondern um ihm zu verdeutlichen, dass Black Friday Deals aufgrund derstarken Nachfrage schnell vergriffen sein können.Zwtl.: 8. Vorsicht vor AuslandskäufenBei Black Friday-Angeboten ausländischer Online-Shops solltenVerbraucher aber genau hinsehen. Insbesondere hohe Versand- undZollgebühren können die ursprüngliche Ersparnis schnell aufsaugen.Zwtl.: 9. Auf seriöse Shops achtenDamit Verbraucher keine Probleme rund um wie Themen Rücktausch,Versandkosten und Bezahlung haben, empfiehlt es sich, nur seriöseShops aufzusuchen. Ein Blick in Foren, auf deren Facebook-Seite sowieauf deren AGBs kann bereits Aufschluss geben.Zwtl.: 10. Gute Angebote finden sich nicht nur im InternetWer denkt, gute Black Friday-Angebote gebe es ausschließlich imInternet, täuscht sich. Dieser Eindruck ist zwar naheliegend, da inden ersten Jahren vor allem Online-Händler mit Rabatten geworbenhaben. Inzwischen hat die Black Friday-Aktion aber auch denstationären Handel erreicht und auch diese Angebote können bequemüber die Black Friday Sale 2017 App mobil durchforstet werden.Zwtl.: Über Blackfridaysale.de[www.blackfridaysale.de] (http://www.blackfridaysale.de) ist derführende Anbieter für das größte "Black Friday" Shopping-Event desJahres. Mehrere hundert Top Markenshops und angesagte Labelsreduzieren dabei drastisch ihre Preise. Auf dem Shoppingportalwww.blackfridaysale.de können Kunden in übersichtlichen Kategorienpassende Produkte und alle Top "Black Friday" Angebote finden. DerBlack Friday Sale findet stets Ende November statt und ist in den USAtraditionell der umsatzstärkste Tag des lokalen Einzelhandels. ImJahr 2017 startet die Verkaufsveranstaltung bereits am 23.November um19:00 auf www.blackfridaysale.de.Rückfragehinweis:Black Friday GmbH, Konrad KreidLeopoldstraße 30, D - 80802 München, Tel.: +49 89 414 144 021,E-Mail: office@blackfridaysale.de, Web: www.blackfridaysale.deDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30603/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Black Friday GmbH, übermittelt durch news aktuell