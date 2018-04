Wie schütze ich mich vor Taschendiebstahl?

Frankfurt/Main (ots) - Besonders im dichten Menschengedränge wieetwa in Kaufhäusern und Restaurants, bei Großveranstaltungen oder inöffentlichen Verkehrsmitteln wittern Langfinger leichte Beute. Dabeiläuft der Diebstahl oft nach der gleichen Masche ab: Durch Anrempeln,Drängeln oder Bekleckern lenkt ein Täter das Opfer ab, der Zweitestiehlt die Beute und gibt sie an einen Dritten weiter, der dannschnell verschwindet. Werden die Diebe nicht auf frischer Taterwischt, sind sie meist nur schwer dingfest zu machen - zudem dieOpfer den Verlust oftmals erst spät bemerken. Wie schützt man seinGeld und die Zahlungskarten am besten? Hier die wichtigsten Tipps vonkartensicherheit.de:- Wertsachen dicht am Körper in verschiedenen verschlossenenInnentaschen der Kleidung tragen.- Handtaschen oder Rucksäcke nicht unbeaufsichtigt lassen, etwa ander Garderobe eines Restaurants oder im Fahrradkorb.- Im Gedränge verstärkt auf Wertsachen achten und sich nichtablenken lassen.- Nur so viel Bargeld wie nötig mitnehmen, denn bei Verlust ist esnicht ersetzbar.- Regelmäßig prüfen, ob noch alle Zahlungskarten da sind.- PIN geheim halten und nie mit der girocard zusammen aufbewahren.Am Geldautomaten nicht ablenken lassen und die PIN-Eingabe immerverdecken.- Zahlungskarten bei Diebstahl sofort unter +49 116 116* oder +49(0) 30 4050 4050* sperren lassen und den Vorfall der Polizeimelden.* Sperr-Notruf 116 116 aus Deutschland kostenfrei; Gebühren fürAnrufe aus dem Ausland abhängig vom ausländischenAnbieter/NetzbetreiberPressekontakt:EURO Kartensysteme GmbHMargit SchneiderTel.: 069/979454558E-Mail: margit.schneider@eurokartensysteme.deAgentur Schwarz & Sprenger GmbHAnja SchneiderTel.: 089/664335E-Mail: anja.schneider@schwarz-sprenger.deOriginal-Content von: EURO Kartensysteme GmbH, übermittelt durch news aktuell