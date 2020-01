Wie schmeckt die Zukunft? Das sind die Trendthemen der Lebensmittelwirtschaft auf der IGW (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn am Freitag, den 17. Januar, die Internationale Grüne Woche(IGW) für zehn Tage ihre Tore öffnet, präsentieren Impulsgeber ausLebensmittelindustrie, -handel, Systemgastronomie und der Food-Startup-Szeneunter dem Dach "Wie schmeckt die Zukunft" in Halle 3.2 ihre Produkte und Ideenfür eine ressourcenschonende Lebensmittelproduktion sowie eine nachhaltige undausgewogene Ernährungsweise.Das sind die Trendthemen im Überblick, die nicht nur an den Ständen, sondernauch im Rahmen der täglich wechselnden Verkostungen und Kochshows "Cook & Talk"in der Siemens-Showküche geboten werden:Nachhaltigkeit- Fisch und Fleisch aus nachhaltiger Produktion sind für McDonalds und dasFisch-Informationszentrum (FIZ) wichtige Säulen einer verantwortungsvollenErnährungsstrategie. In ihren jeweiligen Cook & Talks am 17. und am 24. Januar(McDonalds) sowie am 18. und 25. Januar (FIZ) werden sie entsprechende Gerichtezaubern und über Nachhaltigkeit aufklären.Proteinalternativen:- Insekten: Issac Nutrition stellt Europas erstes Proteinpulver aus Insektenher, das in Proteinshakes, Smoothies, Müsli, Pizza oder auch und vielen anderenGerichten verwendet werden kann.- Algen: Algomed erklärt die Welt der Mikroalgen, die nicht nur eine leckereZutat für Salate oder Bowls darstellen, sondern auch vielseitig in derLebensmittelproduktion einsetzbar sind, z. B. als blauer oder grüner Farbstoffoder als Ersatz für Butter und Ei in Gebäck.Reduzierung von Lebensmittelverlusten- Vermeidbare Lebensmittelabfälle: Danone hat sich dazu verpflichtet, dieeigenen vermeidbaren Lebensmittelverluste bis 2025 um 50 Prozent gegenüber 2016zu reduzieren. Dazu setzt das Unternehmen entlang der gesamtenWertschöpfungskette an und arbeitet beispielsweise mit "Too Good To Go"zusammen.- Upcycling von Fruchtschalen: Wenn in Supermärkten oder Bars frisch gepressteSäfte angeboten werden, fallen Fruchtschalen als Abfall an. ZestUp verwendet dieBio-Citrusschalen aus diesen Saftpressen, um daraus ein neues bitter-fruchtigesErfrischungsgetränk herzustellen und Rohstoffe zu schonen.- Upcycling von Brotresten: Knärzje ist Deutschlands erstes Brotbier, das ausBrotresten von Bäckereien gebraut wird.- Gerettete Bananen: BanaBooms ist die erste Frühstückscerealie, die zumHauptanteil aus überreifen, geretteten Bananen aus dem Einzelhandel besteht.Regionalität:- REWE stärkt die lokale Wirtschaft vor Ort und zeigt wie die Zusammenarbeit mitlokalen Lieferanten und Erzeugern funktioniert und welche Vorteile sich für dieREWE Märkte, die Vertragspartner und die Kunden ergeben.Snacking:- CineBalls sind kleine Waffelbällchen aus Weizen- und Hanfmehl, gefüllt miteiner Salsa- und einer Käsesoße. Sie sind ein alternativer Snack fürKinobesucher:innen.Vegane Ernährung:- Nestlé Deutschland zeigt, dass eine klimaschonende und ausgewogeneErnährungsweise Hand in Hand mit gutem Geschmack gehen kann. Dafür steht dieneue "Incredible Wurst" von Garden Gourmet. Die vegane Bratwurst steht für einegute Ökobilanz, kein Tierleid und einen Geschmack ganz wie Fleisch.Verpackungslösungen:- Recycling: Danone Waters setzt auf mehr Recycling und Materialkreisläufe. Zusehen gibt es am Messestand die neue Volvic-Flasche aus 100 Prozent recyceltemPET - ein wichtiger weiterer Schritt in Richtung Circular Economy.Auch die Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET-Getränkeverpackungen zeigt, wieRecycling von PET gut für Klima und Umwelt sein kann.- Alternative Verpackungen: Am Stand von McDonald's Deutschland haben dieBesucher nicht nur die Möglichkeit, ihr Geschick beim virtuellen Müll-Recyclingunter Beweis zu stellen. Außerdem optimiert McDonald's seine Dessertverpackungen- in 2020 werden McFlurry, McSundae und Shakes fast ohne Plastik auskommen. Inder Summe werden durch den Umstieg rund 1.000 Tonnen Plastik pro Jahreingespart. Am Stand gibt es die neuen McSundae-Sorten in neuer Verpackung zumProbieren.Weniger ist mehr:- Weniger Zucker: Aromatisiertes Wasser ohne Zusätze, der Geschmack entsteht nurüber den Duft - das schafft Air up. Das Start-Up macht sich bei seinemTrinksystem einen biologischen Trick zu nutze - das retronasale Riechen durchden Mund. Lowjito von HalQs ist ein alkoholisches Mixgetränk, dass auf den LowCarb-Trend setzt.Limoment ist ein Erfrischungsgetränk mit hohem Direktsaftanteil und ohne Zucker-oder Süßstoffzusatz.Auch Djahé setzt auf weniger Zucker in seinen Limonaden, Eistees undSuperfoodshots auf Ingwerbasis.- Reduktion von Zucker, Fett und Salz: Christian Kircher vom Deutschen Institutfür Lebensmitteltechnik erklärt in seinem Cook & Talk am 21. Januar wo dieHerausforderungen bei der Reduktion von Zucker, Fett und Salz liegen.- Genuss ohne Reue: Kolonne Null stellt vor, wie alkoholfreier Wein derSpitzenklasse Teil einer ausgewogenen Ernährung sein kann.Die Übersicht über alle Partner, Start-Ups und das Cook & Talk-Programm kannunter www.zukunftschmeckt.de abgerufen werden.Wann kann man die Partner und Start-Ups treffen?:Danone: 17.1. bis 26.1Gütegemeinschaft Wertstoffkette PET: 17.1. bis 26.1.McDonald´s: 17.1. bis 26.1Nestlé: 17.1. bis 26.1.REWE: 17.1. bis 26.1.Air-Up: 23.1. bis 26.1Algomed: 21.1. bis 26.1.BanaBooms: 24.1. bis 25.1.CineBalls: 26.1.Djahé: 17.1. bis 21.1.HalQs: 21.1. bis 23.1.Issac Nutrition: 17.1. bis 19.1.Kale & me: 17.1. bis 18.1.Knärzje: 22.1. bis 23.1.Kolonne 0: 17.1. bis 20.1.Limoment: 20.1. bis 22.1.ZestUp Beverages: 19.1 bis 20.1.Die jährlich stattfindende Internationale Grüne Woche (IGW) ist die weltgrößteVerbrauchermesse für die Themen Ernährung und Landwirtschaft. 2020 läuft die IGWvom 17. bis zum 26. 