Wie schlagen sich Vettel & Co. in der dünnen Höhenluft von Mexiko-Stadt? Der Grand Prix von Mexiko live am Wochenende bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt das Formel-1-Rennen in Mexiko von derFahrer-Pressekonferenz am Donnerstag bis zur Siegerehrung amSonntag insgesamt rund zwölf Stunden live in HD und ohneWerbeunterbrechungen- Sky Experte Nick Heidfeld ist während des Qualifyings und beimRennen als Co-Kommentator an der Seite von Sascha Roos imEinsatz, Sky Reporter Peter Hardenacke führt die Interviews ander Strecke- Auf dem Superfeed "Race Control" bietet Sky zusätzlichePerspektiven und Informationen- Exklusiv für Sky Q Kunden: Das Rennen und das Qualifying auf SkySport UHD auch in Ultra HD, außerdem Wiederholungen des Rennensund des Qualifyings sowie Highlights aller Sessions über denReceiver auf Abruf- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Rennen livedabei seinUnterföhring, 23. Oktober 2019 - Am kommenden Wochenende gastiertdie Formel 1 wieder im Autodromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadtund damit auf der höchst gelegenen Rennstrecke der Saison. LewisHamilton kann theoretisch mit einem Erfolg und einem gleichzeitigenAusfall seines Teamkollegen Valtteri Bottas bereits in Mexiko seinensechsten WM-Titel perfekt machen. Die Formel 1 Fans erwartet einenges Rennen zwischen Mercedes und Ferrari, da sich zuletzt dieScuderia Ferrari in deutlich besserer Verfassung präsentierte.Besonders spannend dürfte auch der teaminterne Wettkampf zwischenCharles Le Clerc und Sebastian Vettel werden. Neuling LeClercerzielte zuletzt bessere Resultate erzielte als der Routinier.Sky überträgt das gesamte Rennwochenende vom Großen Preis ausMexiko-Stadt live, insgesamt rund zwölf Stunden live in HD und ohneWerbeunterbrechungen während des Renngeschehens.Das Formel 1 Wochenende in Mexiko startet am Donnerstag um 18.00Uhr mit der Fahrer-Pressekonferenz. Ab der Nacht auf Freitagberichtet Sky vom 1. Freien Training bis zum Rennen am Sonntag liveaus Mexiko. An der Seite von Kommentator Sascha Roos wird Sky ExperteNick Heidfeld durch das Rennen und das Qualifying führen. SkyReporter Peter Hardenacke wird auf Stimmenfang an der Strecke geht.Neben der klassischen Übertragung bietet Sky das Rennen und dasQualifying auch auf dem Superfeed "Race Control" an. Zusätzlich zuden klassischen Renn-Bildern sind dort auf bis zu vier Einzel-ScreensBilder aus der Cockpit-Perspektive ("Onboard"), der Boxengasse("Pitlane") und eine Übersicht über die wichtigsten Renndaten("Timing Page") zu sehen.Mit Sky Q die Formel 1 auch in Ultra HD sowie Wiederholungen involler Länge und Highlights auf Abruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, das Rennen auf Sky SportUHD live in Ultra HD zu erleben.Außerdem verpassen Formel-1-Fans, die nicht live dabei seinkönnen, auf Sky Q ab sofort nichts mehr. Wiederholungen der Rennenund der Qualifyings in voller Länge sowie Highlight-Zusammenfassungenaller Sessions des Wochenendes stehen über den Receiver auf Abruf zurVerfügung.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinSämtliche Übertragungen der Formel 1 sind mit dem Sky Abonnementim Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote)empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilenStreaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleMotorsportfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen aus der Königsklasse desMotorsports live dabei sein. Über den monatlich kündbarenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Gerätenwie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphonesund Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind die Rennen auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Der Grand Prix von Mexiko live bei Sky:Donnerstag:18.00 Uhr: die Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport 3 HDFreitag:16.55 Uhr: das 1. Freie Training auf Sky Sport 2 HD19.00 Uhr: die Pressekonferenz der Teams auf Sky Sport 2 HD20.55 Uhr: das 2. Freie Training auf Sky Sport 2 HDSamstag:16.55 Uhr: das 3. Freie Training auf Sky Sport 2 HD19.45 Uhr: das Qualifying auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHDsowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 5 HD21.15 Uhr: die Pressekonferenz nach dem Qualifying auf Sky Sport 2HDSonntag:19.00 Uhr: Vorberichte und das Rennen auf Sky Sport 2 HD und SkySport UHD sowie das Superfeed "Race Control" auf Sky Sport 3 HD21.45 Uhr: Analysen und Interviews auf Sky Sport 2 HD22.15 Uhr: Pressekonferenz nach dem Rennen auf Sky Sport 2 HDÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. 