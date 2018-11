Wie reife Unternehmen ihren Gründergeist reaktivieren können - neues Roland Berger-Buch über Re-Entrepreneuring (FOTO)

München (ots) -In Zeiten disruptiven Wandels müssen Unternehmen ihretraditionellen Geschäftsmodelle und Organisationen erneuern. Das neueBuch von Roland Berger "Re-Entrepreneuring - How to combine anorganization's strengths with the start-up mindset" beschreibt wieFirmen die Energie ihrer Gründerzeit wiederbeleben und ihrenunternehmerischen Erfolg erhalten können."Die meisten Menschen betrachten Unternehmertum als etwas, das vorallem in der Gründerzeit wichtig ist", sagt Charles-Edouard Bouée,CEO von Roland Berger. Tatsächlich sind in dieser Phase der Mut unddie Risikobereitschaft des Gründers die Voraussetzung, um neue Firmenaufzubauen und zum Erfolg zu führen. Doch leider tritt dieser Geistmit zunehmender Reife des Unternehmens meist in den Hintergrund."Dabei ist er auch später wichtig, um neue Impulse zu liefern, denErfolg zu sichern und das Geschäftsmodell immer wieder zu erneuern."Aus dieser Erkenntnis heraus nutzt Roland Berger das Konzept desRe-Entrepreneuring mit dem Ziel, Denk- und Handlungsweisenwiederzubeleben, die für Start-ups typisch sind, und dadurch Firmenneuen Schwung zu verleihen. "In allen Organisationen istunternehmerischer Geist vorhanden, wenn auch oft verborgen", sagtBouée. "Meist braucht es nur den richtigen Impuls, um ihnwiederzubeleben und mit Routine zu brechen."Re-Entrepreneuring als ÜberlebenssicherungDas Buch "Re-Entrepreneuring - How to combine an organization'sstrengths with the start-up mindset" basiert auf den langjährigenErfahrungen der Roland Berger-Partner. Die Autoren beschreiben anhandkonkreter Beispiele aus verschiedenen Branchen und Regionen, wie sichdie unternehmerischen Instinkte von Firmen wiederbeleben lassen undsie so neues Geschäft realisieren können. Dafür kombiniertRe-Entrepreneuring scheinbar gegensätzliche oder selten gleichzeitigin Unternehmen auftretende Eigenschaften: die Stärke, finanzielleLeistungsfähigkeit und Erfahrungen einer großen etabliertenOrganisation und die für Start-ups charakteristische unternehmerischeDenkweise."Wenn 'Entrepreneuring' heißt, dass Menschen aus dem Nichts neueUnternehmen gründen, bedeutet 'Re-Entrepreneuring', dieselbeKreativität und Denkweise zu kultivieren und sie in einer etabliertenFirma anzuwenden", sagt Bouée. "Damit können Produktionsmittel undFähigkeiten anders eingesetzt werden, um neue Kräfte zu entwickeln,Chancen zu nutzen und Herausforderungen zu meistern. Dadurch könnenFirmen in unserer volatilen Welt anpassungs- und überlebensfähigbleiben."Das Buch:ROLAND BERGER PARTNERSCo-editors: Charles-Edouard Bouée and Stefan Schaible:RE-ENTREPRENEURING - How to combine an organization's strengths withthe start-up mindseterschienen bei Bloomsbury PublishingISBN: 978-1-4729-4824-3ePDF: 978-1-4729-4823-6eBook: 978-1-4729-4825-0Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220Partnern.Pressekontakt:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell