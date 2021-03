Wie realisierbar ist passives Einkommen?

Ein ordentliches passives Einkommen zu verdienen ist ein tolles finanzielles Ziel, das du dir setzen kannst. Ich werde alles aufschlüsseln, was du darüber wissen musst, wie du auf diese Weise Geld verdienen kannst und wie du es zu einem erreichbaren Ziel machen kannst.

Was ist passives Einkommen?

Passives Einkommen bedeutet, ein Einkommen mit wenig direktem Aufwand oder Energie für die Aufrechterhaltung zu erzielen. Im Idealfall ist es eine Art, Geld zu verdienen, während du schläfst!

Unser Leben sollte sich nicht nur ums Geldverdienen drehen. Auf diese Weise Geld zu verdienen bedeutet, dass es im Hintergrund deines Lebens geschieht, damit du dich auf wichtigere Dinge konzentrieren kannst.

In einer idealen passiven Situation gibt es keine direkte Beziehung zwischen der Zeit, die du arbeitest und der Menge an Geld, die du verdienst. Es ist kein Ansatz, mit dem man schnell reich werden kann, aber es ist ein realistischer Weg, um auf Autopilot zu verdienen.

Wie kann ich passives Einkommen verdienen?

Es gibt viele verschiedene Wege, um passives Einkommen zu verdienen. Abhängig von deiner Situation und deinen Fähigkeiten kannst du zum Beispiel folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:

Vermiete deine Immobilie oder auch nur ein Zimmer in deinem Haus.

Deine Fähigkeiten weitergeben, indem du Online-Kurse oder Inhalte für Plattformen wie YouTube erstellst.

Verkaufen deiner eigenen Kreationen, wie z. B. Archiv-Fotos.

Schreibe ein Buch und veröffentliche es direkt auf Amazon.

Erstelle einen Blog oder eine Website, die du durch Werbung oder Affiliate-Links monetarisieren kannst.

Investieren in Aktien und Anteile, die Dividenden ausschütten.

Welchen Weg du auch immer wählst, es wird wahrscheinlich einige Anfangsarbeit erfordern, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Obwohl es viele bewährte Wege gibt, um passive Einkommensströme zu schaffen, kann auch ein Blick über den Tellerrand zu deinem Vorteil sein.

Was ist ein einfacher Weg, um passives Einkommen zu verdienen?

An dieser Stelle wird es spannend. Es gibt viele Dinge, die du tun kannst, um dir ein passives Einkommen aufzubauen. Du musst kein Unternehmer sein oder sogar ein hohes Gehalt beziehen, um anzufangen.

Investieren ist ein großartiger Ort, um anzufangen, weil du mit einem relativ kleinen Betrag beginnen kannst. So könntest du fast sofort ein kleines passives Einkommen erwirtschaften.

Allerdings wird es wahrscheinlich nicht genug sein, um davon zu leben. Du musst dir also überlegen, was du mit deinem passiven Einkommen abdecken willst.

Wie verdiene ich passiv mit Investitionen?

Hier sind zwei großartige Möglichkeiten, um damit zu beginnen, etwas passives Einkommen mit Investitionen zu verdienen:

1. Dividendenaktien

Wenn du eine stabile Einkommensquelle aus deinen Investitionen haben möchtest, könntest du dir Dividendenaktien ansehen. Das bedeutet, dass du Unternehmen auswählst, die Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten. Investieren auf diese Weise kann weniger volatil sein, wenn du nicht mehr auf Wachstum aus bist und einen stetigen Strom passiven Einkommens haben möchtest.

2. Investmentlösungen

Obwohl die obige Option gut ist, um deine eigenen Investitionen auszuwählen, kann sie zeitaufwendig sein.

Eine Plattform für Investmentlösungen kann eine Möglichkeit sein, passives Einkommen zu schaffen. Anstatt viel Zeit mit der Recherche und der Pflege deines Portfolios zu verbringen, kannst du die Experten das für dich erledigen lassen.

Auf diese Weise musst du nicht viel Mühe und Zeit in die Verwaltung deiner Investitionen und deines passiven Einkommens stecken.

The post Wie realisierbar ist passives Einkommen? appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von George Sweeney auf Englisch verfasst und am 06.03.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

