Wie optimistisch werden die Börsenprognosen für 2020?

Guten Tag, allerseits! Wie wird das nächste Börsenjahr? Eine Flut von Prognosen kommt jetzt auf uns zu. Volkswirte, Analysten und Medien verbreiten in den kommenden Wochen ihre Vorhersagen für 2020 einschließlich der Schätzungen (mehr kann es nicht sein), wo Dax & Co. am Jahresende stehen könnten. Ich tippe erst einmal auf mehrheitlich ziemlich vorsichtige bis verhalten-optimistische Vorhersagen.

Nach der Bekanntgabe des BIP-Quartalsberichts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung