"Wie natürlich ist unsere Natur?" / Über die wilden Seiten unserer Welt spricht Richard David Precht mit Kulturhistorikerin Andrea Wulf im ZDF (FOTO)

Wir lieben die unberührte Natur, ihr Schutz ist ein allgemeingeschätztes Ziel. Doch gleichzeitig verschwenden wir Ressourcen undsind dabei, den Planeten zu zerstören. Wie widersprüchlich dieMenschheit mit der Natur umgeht, was überhaupt heute Natur ist,darüber spricht Richard David Precht am Sonntag, 19. März 2017, 0.05Uhr, mit der Kulturhistorikerin und Bestsellerautorin Andrea Wulf.Galt in der Antike noch eine selbstverständliche Einheit zwischenMensch und Natur, so macht das Christentum diese zur göttlichenSchöpfung, die der Mensch nach seinen Vorstellungen gestalten soll.Die Industrialisierung treibt die Vorstellung der Nutzbarkeit auf dieSpitze. Der Naturforscher Alexander von Humboldt hat dies schon im19. Jahrhundert beschrieben. Über den Visionär hat Richard DavidPrechts Gast Andrea Wulf einen Bestseller geschrieben.Umweltverschmutzung, Ressourcenausbeutung, Artensterben undKlimawandel prägen heute unser Bild von einer bedrohten Natur - wasuns vor allem deshalb beschäftigt, weil es die Existenz des Menschengefährdet. Mehr denn je scheinen wir uns im Einklang mit der Naturhauptsächlich selbst zu reflektieren: Natürliche Ernährung,Eventsportarten vor Naturkulissen, Tierschutz als Ausdruckmenschlicher Empfindsamkeit - auch hier wird die Naturinstrumentalisiert und zur Bedürfnisbefriedigung eingesetzt.