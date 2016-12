Wie marktbreit ist die Rally?

Eben habe ich mich gefragt, wie marktbreit die Rally an der Wall Street eigentlich ist. Gewiss, der Dow Jones und auch der Nasdaq 100 stehen bekanntlich nahezu auf Allzeithoch, siehe vorige Seite. Doch ist das repräsentativ für den gesamten US-Aktienmarkt? Was ist eigentlich mit den Small- und Midcaps?

Auch der Russell 2000 hat deutlich zugelegt

Dazu habe ich mir einmal den „Russell 2000“-Index angeschaut. Dieser Index ist nicht so bekannt wie Nasdaq Composite, Dow Jones oder S&P 500 – hat aber den Vorteil, dass er nicht nur 30 oder 50 oder 100 Titel umfasst, sondern sagen und schreibe 2.000!

Der Blick auf den Russell 2000 zeigt: Auch dieser Index hat deutlich zulegen können – auch wenn die Situation zuletzt nicht ganz so rosig aussah wie beim Dow Jones. Doch das ist jammern auf hohem Niveau. Generell lässt sich sagen, dass sich mit US-Aktien in den letzten 12 Monaten per saldo ordentlich Geld verdienen ließ. Interessant könnte werden, ob der eingeleitete Zinserhöhungszyklus diesen Trend im vor uns liegenden Börsenjahr abschwächen oder sogar umkehren wird.

