Der Vorruhestand kann ein ehrgeiziges finanzielles Ziel sein, aber mit dem richtigen Plan kannst du es erreichen. Es folgt ein siebenstufiger Handlungsablauf, der dir dabei helfen kann, festzustellen, ob eine Frühverrentung möglich ist und was du tun musst, um dieses Ziel zu erreichen.

Wie man vorzeitig in Rente geht

Bestimme, wie viel Einkommen du im Ruhestand benötigen wirst. Finde heraus, wie viel davon aus der Sozialversicherung und anderen festen Quellen kommen wird. Berechne deine “Zahl”. Mache eine Bestandsaufnahme, wo du stehst. Erstelle einen Spar- und Investitionsplan. Berücksichtige Gesundheitsausgaben und andere Belange. Halte dich an den Plan.

Sehen wir uns jeden dieser Schritte genauer an.

1. Bestimme, wie viel Einkommen du im Ruhestand benötigen wirst

Viele Menschen beginnen ihre Altersvorsorge (fälschlicherweise) mit einer Zahl. Ich höre oft Aussagen wie “Wenn ich auf meinen Anlagekonten 1 Million US-Dollar erreiche, kann ich mich zur Ruhe setzen”.

Diese Logik ist fehlerhaft, und hier der Grund dafür. Es geht nicht darum, wie viel Geld du auf der Bank hast – es geht darum, wie viel nachhaltiges Einkommen du mit dem Geld und anderen Einkommensquellen, die dir zur Verfügung stehen, schaffen kannst. Um zum Beispiel den gleichen Lebensstandard zu erreichen, muss jemand, der 5.000 US-Dollar pro Monat aus Rente und Sozialversicherung erhält, nicht annähernd so viel sparen wie jemand, dessen einzige feste Einkommensquelle eine Sozialversicherungsleistung von 1.500 US-Dollar ist.

Als Faustregel gilt, dass du etwa 80 % deines Vorruhestandseinkommens benötigst, um den gleichen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Nach dieser Regel würde jemand mit einem Gehalt von 100.000 US-Dollar etwa 80.000 US-Dollar Jahreseinkommen nach seiner Pensionierung benötigen.

Dies kann je nach deinen Umständen höher oder niedriger angesetzt werden, und es kann eine kluge Idee sein, einen Finanzplaner zu konsultieren, der dir bei diesem Schritt hilft. Wenn du nach deiner Pensionierung viel reisen oder teuren Hobbys nachgehen willst, solltest du vielleicht ein höheres Einkommen anstreben. Umgekehrt, wenn du im Ruhestand ein einfacheres Leben führen willst, kommst du vielleicht mit deutlich weniger aus.

2. Finde heraus, wie viel aus der Sozialversicherung und anderen festen Quellen kommen wird

Ohne allzu sehr ins Detail zu gehen, wie die Rente funktioniert, solltest du, wenn du ein Einkommensziel vor Augen hast, als erstes überlegen, wie viel davon aus festen, zuverlässigen Quellen kommen soll.

Wenn du viele Jahre vor deinem Ruhestand planst, bevor du Anspruch auf Sozialversicherung hast, ist es wahrscheinlich am besten, dies bei deinen Berechnungen außer Acht zu lassen. Wenn du jedoch Renten oder Pensionen hast, die sofort nach deinem Eintritt in den Ruhestand in Kraft treten, sollten sie hier auf jeden Fall berücksichtigt werden.

Nehmen wir als Beispiel an, dass du in Schritt 1 festgestellt hast, dass du nach deiner Pensionierung ein Jahreseinkommen von 60.000 US-Dollar pro Jahr (5.000 US-Dollar pro Monat) benötigen wirst. Wenn du mit einer monatlichen Rente von 2.000 US-Dollar rechnen kannst, bedeutet dies, dass du aus deinen Ersparnissen einen Einkommensstrom von nur 3.000 US-Dollar schaffen musst.

3. Berechne deine “Zahl”

Es folgt der Schritt, in dem du dein Sparziel bestimmst. Nimm die Höhe des Einkommens, das du mit deinen Ersparnissen erwirtschaften musst. Dann entscheidest du, wie viel du sicher und auf Dauer von deinem Ersparten abheben kannst.

Die meisten Pensionsplaner verwenden eine Variante der “4%-Regel”. Diese besagt im Wesentlichen, dass du im ersten Jahr deines Ruhestands 4 % deiner Ersparnisse abheben kannst und diesen Betrag nach oben anpassen kannst, wenn die Lebenshaltungskosten in den folgenden Jahren steigen, ohne dass du befürchten musst, dass dir das Geld ausgeht. Diese “Regel” ist nicht perfekt, aber sie ist ein guter Ausgangspunkt.

Die Berechnung der 4%-Regel ist ziemlich einfach. Nimm einfach deinen jährlichen Bedarf an Renteneinkommen aus den Ersparnissen, die du im vorherigen Schritt berechnet hast, und multipliziere ihn mit 25. Wenn du zum Beispiel 3.000 US-Dollar pro Monat von deinen Ersparnissen (36.000 US-Dollar pro Jahr) benötigst, ergibt die Multiplikation mit 25 ein Ziel für deine Altersvorsorge von 900.000 US-Dollar.

4. Mache eine Bestandsaufnahme, wo du stehst.

Der nächste Schritt besteht darin, eine ehrliche Einschätzung darüber vorzunehmen, wo du stehst und wie durchführbar eine Frühverrentung sein könnte. Wenn du 45 bist und mit 55 in den Ruhestand gehen willst, aber ein Altersguthaben von 20.000 US-Dollar hast, kann es dir schwer fallen, deine Ersparnisse auf ein wünschenswertes Niveau zu bringen. Wenn du andererseits 900.000 US-Dollar Ersparnisse brauchst, um dich in 10 Jahren zur Ruhe zu setzen, und du bereits 500.000 US-Dollar hast, bist du vielleicht ziemlich gut dabei.

Um dir dabei zu helfen, hier eine Tabelle, die zeigt, wie dein vorhandenes Erspartes bis zur Pensionierung vernünftigerweise wachsen könnte, basierend auf einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 7 %:

Wenn du in … Jahren in Rente gehen willst Aus 50.000 USD könnten … werden Aus 100.000 USD könnten … werden Aus 500.000 USD könnten … werden 5 Jahre 70.128 USD 140.255 USD 701.276 USD 10 Jahre 98.358 USD 196.715 USD 983.576 USD 15 Jahre 137.952 USD 275.903 USD 1.379.516 USD 20 Jahre 193.484 USD 386.968 USD 1.934.842 USD 30 Jahre 380.613 USD 761.226 USD 3.806.128 USD

DATENQUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS. GEHT VON EINER DURCHSCHNITTLICHEN JÄHRLICHEN RENDITE VON 7 % AUS, ABER DIE TATSÄCHLICHEN ERTRÄGE WERDEN VARIIEREN.

Du kannst diese Tabelle verwenden, um die Zahlen an deine aktuellen Ersparnisse anzupassen. Wenn du zum Beispiel in 10 Jahren in Rente gehen und 200.000 US-Dollar gespart haben möchtest, verdoppelst du einfach die entsprechende Zahl in der Spalte 100.000 US-Dollar.

5. Einen Spar- und Investitionsplan erstellen

Es folgt der Schritt, bei dem ein erfahrener Finanzberater wirklich einen Mehrwert schafft. Wenn du ein Sparziel festgelegt hast und es bereits erreicht hast, bist du natürlich in einer guten finanziellen Verfassung, um vorzeitig in Rente zu gehen.

Andererseits kann ein Finanzberater dir helfen, (unter anderem) zu bestimmen, wie viel du jeden Monat sparen und investieren solltest, um dein Ziel zu erreichen, und ob deine Anlagestrategie zu riskant oder zu konservativ ist. Ein Finanzberater kann dir sagen, ob dein gegenwärtiges Einkommen ausreicht, um zu sparen, oder ob du vielleicht eine Nebenbeschäftigung in Betracht ziehen solltest, um deine Ersparnisse aufzustocken.

6. Berücksichtige Gesundheitsausgaben und andere Belange.

Hier noch eine Sache, die viele nicht berücksichtigen: Wie geht es weiter? Wie wirst du deine Zeit nach deiner Pensionierung verbringen? Wirst du in Teilzeit arbeiten? Einem Hobby nachgehen? Die Welt bereisen? Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, um sie alle hier zu nennen, aber der Punkt ist, dass das Fehlen eines Plans einer der häufigsten Gründe dafür ist, dass Menschen am Ende ihren Vorruhestand bedauern.

Es ist auch wichtig, einen Plan zu haben, wenn es um die Gesundheit geht. Denn du musst planen, woher deine Krankenversicherung kommen soll und wie du sie bezahlen willst.

7. Halte dich an den Plan

Wenn es schließlich dein Ziel ist, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen, ist es wichtig, nicht nur Ziele und eine Vorgehensweise zu entwickeln, sondern auch an deinem Plan festzuhalten. Ein Vorschlag ist, deinen Spar- und Investitionsplan automatisch durchführen zu lassen – wenn du und dein Finanzplaner zum Beispiel bestimmen, dass du 500 US-Dollar pro Monat auf deinem Maklerkonto sparen solltest, richte eine automatische Überweisung ein, um sicherzustellen, dass dies tatsächlich jeden Monat geschieht.

Die Frühpensionierung ist sicherlich ein ehrgeiziges finanzielles Ziel, aber mit der richtigen Planung kann es viel einfacher sein. Diese Schritte können dich auf deinem Weg in die finanzielle Freiheit bringen, Jahre bevor du aus dem Arbeitsleben ausscheidest.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 08.09.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

