Wie man ein solides monatliches Einkommen aus Dividenden erzielt

Eine Sache, die dich möglicherweise zurückhält, wenn du Dividendenaktien in Betracht ziehst, ist das Risiko. Die Kurse von Dividendenaktien können sinken. In der Zwischenzeit können ihre Dividendenzahlungen ins Wanken geraten und sogar ausfallen, wenn sich die Handelsbedingungen verschlechtern.

Vor diesem Hintergrund erläutern wir dir, wie du die mit dem Kauf von Dividendenaktien verbundenen Risiken reduzieren kannst. Auf diese Weise kannst du ein solides regelmäßiges Einkommen aus deinem Aktienportfolio erzielen.

Geografische Vielfalt

Obwohl die Welt zunehmend globalisiert ist und die Länder wirtschaftlich voneinander abhängig sind, ist die Diversifizierung über verschiedene Regionen hinweg für alle Investoren immer noch ein lohnender Schritt. Das bedeutet, dass die Auswirkungen lokaler wirtschaftlicher Herausforderungen wie z. B. eine Wachstumsschwäche in einer bestimmten Volkswirtschaft durch ein starkes Wachstum in anderen Ländern ausgeglichen werden können.

Die Entwicklung des Onlineaktienhandels in den letzten Jahren bedeutet, dass es einfacher denn je ist, Aktien zu kaufen, die in verschiedenen Ländern notiert sind. Viele Onlinebroker verlangen beispielsweise einen moderaten Betrag für den Kauf internationaler Aktien. Dies könnte ein Preis sein, der es wert ist, bezahlt zu werden, angesichts des positiven Einflusses, den sie auf das Risikoprofil deines Portfolios haben können.

Defensive Sektoren

Neben der geografischen Diversifizierung könnte der Kauf von Aktien aus verschiedenen Branchen und Sektoren die Widerstandsfähigkeit deiner Dividendeneinnahmen verbessern. Sollten Unternehmen in einer Branche beispielsweise schwierige Handelsbedingungen erleben, kann dies durch das Wachstum in einer anderen Branche kompensiert werden. Dies könnte nicht nur die Zuverlässigkeit der Gesamtdividenden verbessern, sondern dir auch die Möglichkeit geben, sich in einem breiteren Spektrum von Branchen zu engagieren, was die Wachstumsrate deines Dividendeneinkommens steigern könnte.

Natürlich kann es klug sein, dein Kapital auf Branchen zu konzentrieren, die in der Vergangenheit defensiv waren. Sie sind möglicherweise besser in der Lage, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Dividendenwachstum zu erzielen. Da die globalen Aktien in den letzten Monaten aufgrund der potenziellen Bedrohung durch die Ausbreitung des Coronavirus unter Druck geraten sind, könnten auch defensive Aktien bei den Anlegern zunehmend beliebter werden und daher neben ihren soliden Dividenden ein Kapitalwachstum liefern.

Eine Reihe von Aktien

Eine relativ große Anzahl von Unternehmen in deinem Portfolio kann ebenfalls mehr Sicherheit schaffen. Eine große Anzahl von Unternehmen zu halten bedeutet, dass du bei deinen Einkünften weniger von einer bestimmten Aktie abhängig bist, was dein Gesamtrisiko erheblich verringern könnte, falls eine oder mehrere deiner Positionen beschließen sollten, ihre Dividendenzahlungen irgendwann in der Zukunft zu kürzen.

Da die Kosten für den Kauf von Aktien in den letzten zehn Jahren erheblich gesunken sind, ist es billiger denn je, ein vielfältiges Portfolio von Unternehmen aufzubauen. Daher ist die Erzielung eines soliden regelmäßigen Einkommens aus Dividenden ein realistisches Ziel für fast jeden Investor, der einen langfristigen Zeithorizont hat.

