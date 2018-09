Wie man sich die besten Öl-Aktien ins Portfolio holt

Weitere Suchergebnisse zu "Phillips 66":

Die Ölindustrie kann für Investoren recht kniffelig sein, da die Ölpreise sehr volatil sind. In den letzten fünf Jahren sank das Rohöl von über 100 US-Dollar pro Barrel auf fast 25 US-Dollar, bevor es bis Mitte 2018 wieder auf einen Stand von um die 75 US-Dollar zurückging. Dieses heftige Auf und Ab hat dafür gesorgt, dass manche Anleger richtig viel Geld verloren haben, während andere mit ihren Portfolios richtig viel reinholen konnten. Ob man zu den Gewinnern oder Verlierern gehörte, hing dabei von vielen Faktoren ab.

Dieser Leitfaden soll Investoren Schritt für Schritt auf der Suche nach Öl-Aktien mit den besten Gewinnchancen begleiten. Am Ende wird man ein besseres Verständnis der wichtigsten Eigenschaften von Öl-Aktien haben, die das Zeug dazu haben, die Höhen und Tiefen der Branche zu überstehen und weiterhin eine lohnenswerte Entwicklung hinlegen werden.

Öl-Aktien für Anfänger: Was sind überhaupt Öl-Aktien?

Die Ölindustrie besteht aus drei Segmenten: Upstream, Midstream, Downstream. Jedes davon stellt ein Glied in der Wertschöpfungskette dar, das Rohöl in ein wertvolleres raffiniertes Produkt wie Benzin umwandelt und transportiert.

Zu den im Upstream-Segment tätigen Unternehmen gehören sowohl Unternehmen, die Öl und Gas suchen und fördern – so genannte Explorations- und Produktionsunternehmen (E&P-Unternehmen) – als auch Dienstleister und Ausrüster, die es ermöglichen, neue Bohrungen durchzuführen. Midstream-Unternehmen higegen transportieren das Rohöl, das aus den vorgelagerten Bohrstellen kommt, mittels Pipelines, Tanker und LKWs. Das Downstream-Segment umfasst letztlich Ölraffinerien und in der Petrochemie tätige Produzenten, die Öl in eine verwertbarere Form umwandeln.

Jedes Glied in der Kette ist wichtig, um Öl aus dem Boden zu holen und die Weltwirtschaft anzukurbeln. Ebenso bietet jeder Abschnitt der Wertschöpfungskette Investoren eine einzigartige Möglichkeit, in die Ölindustrie zu investieren, mit einem eigenen Set von Risiken und Chancen. Während viele börsennotierte Unternehmen in allen drei Bereichen tätig sind, können Investoren die besten auswählen, indem sie sich auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren.

Wie man die besten Upstream-Öl-Aktien findet: E&P-Unternehmen

E&P-Unternehmen sind das, woran Investoren gewöhnlich denken, wenn sie das Wort Öl-Aktie hören. Das liegt daran, dass diese den größten Teil des Geldes durch die Produktion von Öl verdienen, was bedeutet, dass sie direkt der Volatilität des Ölpreises ausgesetzt sind. Diese Verknüpfung macht sie risikoreicher als andere Arten von Öl-Aktien und bietet gleichzeitig das Versprechen der größten Belohnung. Angesichts des hohen Risikoniveaus eines E&P-Unternehmens sollten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf drei wesentliche Merkmale richten:

Die Stärke des Finanzprofils eines Unternehmens, einschließlich seiner Bilanz.

Das Ölpreisniveau des Unternehmens ist ausgeglichen.

Die Art und Weise, wie das Unternehmen Kapital verteilt.

Bei der Betrachtung von E&P-Unternehmen ist vor allem die Stärke des Finanzprofils zu berücksichtigen. Diese Analyse beginnt mit einem Blick auf die Bilanz des Unternehmens, da eine zu hohe Verschuldung und zu wenig Bargeld das Todesurteil eines jeden Ölproduzenten sein kann. Während des jüngsten Abschwungs am Ölmarkt gingen mehr als 100 Ölgesellschaften in Konkurs, weil ihre Bilanzen mit Schulden belastet waren, die sie nicht bedienen konnten, sobald die sinkenden Rohölpreise ihren Cashflow lahmlegten. Angesichts der Bedeutung einer starken Bilanz hat die ideale Öl-Aktie ein Investment Grade Rating – was bedeutet, dass das Unternehmen ein geringes Risiko hat, seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen zu können – und einen niedrigen Verschuldungsgrad, d.h. den Prozentsatz der Schulden, den das Unternehmen im Vergleich zu Aktiva oder Cash Flow hat.

Zwei wichtige Finanzkennzahlen für E&P-Unternehmen sind der Verschuldungsgrad (der die Fähigkeit eines Unternehmens zur Rückzahlung von Schulden mit den Erträgen bestimmt) und der Verschuldungsgrad (der die Höhe der Schulden eines Unternehmens im Vergleich zum Marktwert misst). Im Idealfall sollte das Debt-to-EBITDA für ein E&P weniger als 2,5 mal betragen, während das Debt-to-Capitalization unter 30 % liegen sollte. Je niedriger diese Zahlen sind, desto besser. Einer der Bilanzführer unter den E&Ps ist Pioneer Natural Resources (WKN:908678). Das Unternehmen schloss 2017 mit einem Verschuldungsgrad von nur 7 % und einem Debt-to-EBITDA von weniger als dem 1,0-fachen, was das Investment Grade Rating unterstützte. Darüber hinaus verfügte Pioneer Natural Resources über 1,8 Milliarden US-Dollar auf der hohen Kante, die bei Bedarf einen erheblichen Teil des Investitionsprogramms von 2,9 Milliarden US-Dollar für 2018 abdecken könnten. Diese starke Bilanz stellt sicher, dass Pioneer über die finanziellen Mittel verfügt, um im Falle eines unerwarteten Einbruchs des Ölpreises weiter funktionieren zu können.

Ein zweiter Faktor, der für jedes E&P-Unternehmen von extremer Relevanz ist, ist der Ölpreis, bei dem das Unternehmen genügend Geld reinholt, um die Bohrungen durchzuführen, die zur Aufrechterhaltung seiner derzeitigen Förderrate und zur Finanzierung seiner Dividende erforderlich sind. Diese Zahl kann je nach Unternehmen stark variieren, und viele teilen diesen Betrag nicht öffentlich mit. Ein gutes Ziel ist es jedoch, E&P-Unternehmen mit einem Break-even von weniger als 40 US-Dollar pro Barrel zu finden, da dies bedeutet, dass ein Ölproduzent zu einem relativ niedrigen Ölpreis überleben und – sobald der Ölpreis steigt – schön florieren kann. Occidental Petroleum (WKN:851921) ist ein gutes Beispiel für eine Ölgesellschaft mit einem niedrigen Break-even-Niveau, da das Unternehmen kürzlich sein Ziel erreicht hat, diese Zahl auf 40 US-Dollar pro Barrel zu erhöhen. Durch die Senkung des Break-even auf 40 US-Dollar kann Occidental nun genug Bargeld bei 50 US-Dollar erwirtschaften, um seine lukrative Dividende zu zahlen und die Produktion jährlich um 5 bis 8 % zu steigern. Gleichzeitig wird ein erheblicher Überschuss über diesen Preis erzielt, so dass man noch schneller wachsen und Aktien zurückkaufen kann. Die meisten Ölproduzenten heben ihren Öl-Breakeven in den Investorenpräsentationen auf ihrer Website hervor. Wenn das Unternehmen diese Zahl nicht hervorhebt, ist es wahrscheinlich, weil es eine hohe Gewinnschwelle hat.

Ein dritter Faktor, auf den man sich konzentrieren muss, ist die Art und Weise, wie ein E&P-Unternehmen seine Cashflows verteilt. Einige Ölkonzerne nehmen die „drill, baby, drill“-Mentalität und geben alles, was an Cash reinkommt, für neue Bohrungen aus. Dieser Ansatz kann jedoch dazu führen, dass sie Schulden aufhäufen, was beim nächsten Abschwung ins Verderben führen kann. Deshalb sollten Investoren nach Ölgesellschaften suchen, die ihre Ausgaben im Rahmen des Cashflows halten. Die Besten allerdings geben viel weniger aus als das, was hereinkommt, was ihnen überschüssiges Geld gibt, das sie über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückgeben können. Dieser konservativere Ansatz hilft sicherzustellen, dass sie nicht ihr eigenes Grab schaufeln bzw. in dem Fall bohren. Ein hervorragendes Beispiel für einen versierten Kapitalallokator ist ConocoPhillips (WKN:575302). Der US-Ölriese will jährlich 20 % bis 30 % seines Cashflows über Dividenden und Aktienrückkäufe an Investoren zurückgeben und den Rest in Ölprojekte reinvestieren, die unter 50 US-Dollar pro Barrel rentabel sind. Aufgrund dieses konservativeren Ansatzes wird ConocoPhillips es vermeiden, sich in Schwierigkeiten zu bohren, indem man den Cashflow für neue Bohrungen übertrifft, um das Produktionswachstum zu verfolgen. Viele Öl-Aktien bieten eine detaillierte Cashflow-Analyse auf der Investorenpräsentation, die sie dann auf ihrer Website veröffentlichen.

Während es noch andere Faktoren gibt, die Anleger vor einer Investition in ein E&P-Unternehmen berücksichtigen sollten, wird die Konzentration auf diese drei Faktoren sicherstellen, dass ein Unternehmen über ein starkes Fundament verfügt, um dem Auf und Ab des Ölmarktes standzuhalten. Eine Ölgesellschaft muss unbedingt jedesmal den Abwärtszyklus überleben, um dann bei höheren Preisen richtig zu profitieren.

Wie man die besten Upstream-Öl-Aktien findet: Service- und Ausrüstungsunternehmen

E&P-Unternehmen sind nur eine Möglichkeit, in die Ölförderung zu investieren. Eine andere sind die so genannten „Pick-and-Shovel-Unternehmen“, ein Ausdruck, der in den USA auf den Goldrausch in Kalifornien zurückgeht. Damit wurden einst diejenigen beschrieben, die mit der Bereitstellung der für den Bergbau benötigten Ausrüstung Geld verdient haben. Im Falle der Ölindustrie sind dies Ölfelddienstleister, Anlagenbauer und andere Zulieferer. Diese Unternehmen verdienen Geld, indem sie E&P-Unternehmen mit den spezialisierten Dienstleistungen, Produkten und Ausrüstungen versorgen, die diese benötigen, um Öl zu finden, zu bohren und zu produzieren.

Investoren haben zwei grundlegende Optionen: große Ölfeld-Service-Giganten, die als One-Stop-Shops agieren, oder kleinere Nischenanbieter, die spezialisierte Dienstleistungen oder Ausrüstungen anbieten. Die Ölservicegiganten Halliburton, Schlumberger und Baker Hughes sind in der Regel weniger riskante Investitionen, da sie über starke Bilanzen und große Betriebe verfügen, die es ihnen ermöglichen, die Kosten niedrig zu halten. Damit können sie die Herausforderungen des Marktes leichter meistern. Nischenplayer hingegen konzentrieren sich darauf, eine einzige Sache gut zu machen, wie z.B. den Sand zu produzieren, der beim Fracking verwendet wird, Bohranlagen zu betreiben oder spezielle Bohrlochdienstleistungen anzubieten. Während dieser Fokus während des Booms zu riesigen Renditen führen kann, kann der Marktabschwung diese Unternehmen hart treffen. Investoren sollten sich daher auf die großen Ölfelddienstleistungsunternehmen konzentrieren, da sie in der Regel weniger riskant sind als E&Ps, während sie den Anlegern dennoch ein angemessenes Belohnungspotenzial bieten.

So findet man die besten Midstream-Öl-Aktien

Eine weitere Möglichkeit, in die Ölindustrie zu investieren, ist das Midstream-Segment, das Unternehmen umfasst, die Öl aus vorgelagerten Produktionsanlagen zu nachgelagerten Endverbrauchern wie petrochemischen Anlagen oder Raffinerien transportieren. Midstream-Ölunternehmen unterscheiden sich von den Upstream-Unternehmen darin, dass sie weniger direkt dem Ölpreis ausgesetzt sind. Sie schließen in der Regel langfristige, gebührenpflichtige Verträge mit Ölverladern ab, um Rohöl zu transportieren und zu lagern. Das macht sie letztlich zu weniger riskanten Investitionsoptionen.

Die besten Öl-Midstream-Unternehmen haben drei Dinge gemeinsam. Erstens erhalten sie einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus langfristigen Verträgen, wobei ein ideales Ziel ein Unternehmen ist, das mehr als 85 % seiner Einnahmen aus vorhersehbaren Quellen bezieht. Zweitens sollten sie über eine solide Bilanz im Investment-Grade-Bereich mit entsprechenden Leverage-Metriken verfügen. Im Midstream-Bereich liegt der ideale Verschuldungsgrad unter dem 4,0-fachen des Verschuldungsgrades (Debt-to-EBITDA). Das ist zwar viel höher als bei E&P-Unternehmen, aber für Midstream-Unternehmen ist dies aufgrund ihres stabileren Cashflows ein akzeptables Niveau. Da die meisten Pipeline-Unternehmen einen erheblichen Teil ihres Cashflows in Form von Dividenden ausschütten, sollten Investoren nach solchen Ausschüttungen suchen, die weniger als 75 % ihres jährlichen Cashflows an Investoren ausschütten.

Ein weiterer Faktor, den Anleger bei der Prüfung von Midstream-Optionen beachten sollten, ist, dass sich einige für die Strukturierung als Master-Kommanditgesellschaft (MLP) entschieden haben. Während MLPs tendenziell höhere Dividenden oder in ihrem Fall Ausschüttungen haben, haben sie auch einzigartige steuerliche Auswirkungen.

Ein Öl-Midstream-Unternehmen, das alle diese Kriterien erfüllt, ist Plains All American Pipelines (WKN:917437). Während die Ölpipeline MLP während des jüngsten Abschwungs am Ölmarkt zu kämpfen hatte, arbeitet sie daran, diese Probleme anzugehen, wodurch sie in den kommenden Jahren bessere Renditen für die Anleger erzielen kann. Zu den Problemen, die das Unternehmen jetzt angeht, gehört die Bilanz. Plains hat das Ziel, seine Leverage Ratio bis Anfang nächsten Jahres auf weniger als das 4,0-fache zu senken. Inzwischen hat das Unternehmen kräftig in die Stärkung seines Portfolios an gebührenpflichtigen Vermögenswerten investiert, so dass die langfristigen Verträge mittlerweile 90 % der Erträge ausmachen. Schließlich rechnet Plains nur mit einer Ausschüttung von etwa 60 % des Cashflows, um die hochverzinsliche Dividende im Jahr 2018 zu unterstützen, die für eine Ölpipeline ein sehr konservatives Niveau darstellt.

So findet man die besten Downstream-Öl-Aktien

Am Ende muss das Öl noch durch das Downstream-Segment, in dem die Unternehmen es in verwertbare Produkte wie Benzin und Kunststoff umwandeln. Da Downstream-Anlagen Öl verbrauchen, profitieren sie tendenziell von niedrigeren Preisen. Dennoch sind sie direkt der Preisgestaltung ausgesetzt, was ihre Erträge volatiler macht als die von Midstream-Unternehmen. Es ist daher unerlässlich, dass sie über eine starke Bilanz verfügen, die durch ein Investment-Grade-Rating gestützt wird, um sie durch schwierige Zeiten zu bringen.

Neben einer starken finanziellen Basis sollten Investoren auch nach Downstream-Unternehmen suchen, die sowohl regional als auch nach Anlagentypen wie Raffinerien, Ethanolanlagen oder Chemieanlagen großflächig und diversifiziert tätig sind. Die Skalierbarkeit hilft diesen Unternehmen, die Tatsache auszugleichen, dass Downstream-Anlagen in der Regel kontinuierliche Wartung erfordern, wegen der sie oft für einige Zeit offline gehen. Der Betrieb mehrerer Anlagen trägt somit dazu bei, diese Auswirkungen auszugleichen. Unterdessen hilft die Diversifizierung, regionale Probleme wie z.B. Infrastrukturprobleme – etwa wenn eine große Pipeline wegen Wartungsarbeiten offline geht – sowie Preisprobleme aufgrund der schwächeren Nachfrage nach einem bestimmten Produkt auszugleichen.

Ein ideales Downstream-Unternehmen ist Phillips 66 (WKN:A1JWQU). Das Unternehmen betreibt nicht nur ein diversifiziertes Raffinerieportfolio mit Anlagen in den USA und Europa, sondern ist auch an einem großen petrochemischen Joint Venture beteiligt, stellt Spezialprodukte wie Schmierstoffe her und ist im Vertrieb von Kraftstoffen tätig. Darüber hinaus verfügt Phillips 66 über eine starke Investment-Grade-Bilanz, die durch niedrige Leverage-Kennzahlen gestützt wird. Diese Faktoren sorgen dafür, dass Phillips 66 in guten wie in schlechten Zeiten Geld für die Investoren reinholen sollte.

Warum überhaupt in die Ölindustrie investieren?

Im Jahr 2018 wird die Weltwirtschaft durchschnittlich 99,1 Millionen Barrel Öl pro Tag (Barrel per Day, BPD) verbrauchen, was fast 55.000 bis an den Rand gefüllten olympischen Schwimmbädern pro Jahr entspricht. Die Nachfrageprognose für 2018 entspricht einem Anstieg von 1,4 Millionen BPD gegenüber dem Vorjahr, während Analysten einen weiteren Anstieg von 1,4 Millionen BPD für 2019 erwarten. Tatsächlich geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass die Ölnachfrage bis 2040 stetig steigen wird, und das auch nach der Annahme einer beschleunigten Marktdurchdringung von Elektroautos. Eine Reihe von Faktoren wird diesen Anstieg vorantreiben, darunter aufstrebende Märkte wie China und Indien, aber auch die gestiegene Kraftstoffnachfrage aus den Bereichen LKW, Schifffahrt, Luftfahrt und Petrochemie.

Während die Ölnachfrage steigt, gehen die Ölvorräte aus den alten Bohranlagen zur Neige. Im Durchschnitt ist die Produktion aus herkömmlichen Ölfeldern weltweit in den letzten zehn Jahren um 7 % pro Jahr zurückgegangen. Ölfirmen müssen daher jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar in das Bohren von Tausenden neuer Bohrungen investieren, um die derzeitige Förderrate aufrechtzuerhalten und um die wachsende globale Nachfrage zu befriedigen. Diese Investitionen können jedoch lukrative Renditen für die Ölgesellschaften generieren, solange die Ölpreise am Markt mitspielen.

Vor diesem Hintergrund lautet die These für Investitionen in Öl, dass die Nachfrage auf absehbare Zeit weiter wachsen sollte, was weitere Investitionen erforderlich machen wird. Diese Ansicht impliziert, dass die Ölgesellschaften weiterhin neue Bohrungen vornehmen und dabei eine angemessene Rendite erzielen werden, solange das Rohöl über dem Break-even-Punkt bleibt. Diese Tätigkeit wird den Öldienstleistern Arbeit verschaffen und gleichzeitig den Bedarf an mehr Ausrüstungen und Pipelines erhöhen, was das Wachstum sowohl vor- als auch nachgelagert fördern wird. Mit anderen Worten, die Industrie sollte noch viele Jahre lang Gewinne erwirtschaften.

Der Ölkreislauf

Während der Ölpreis sehr volatil sein kann, folgt er tendenziell zyklischen Mustern. Wenn das Angebot die Nachfrage übertrifft, fallen die Ölpreise, was die Produzenten veranlasst, ihre Investitionen in neue Bohrungen zu kürzen. Da die Nachfrage mit dem Wachstum der Weltwirtschaft weiter zunimmt und das Angebot stetig abnimmt, neigt die Branche dazu, sich selbst zu korrigieren, wenn sie denn genügend Zeit hat. In der Tat ist das Heilmittel für niedrige Ölpreise meist eben der niedrige Ölpreis, da dieser das Nachfragewachstum beschleunigt. Das hilft, die Rohölpreise aus der Flaute zu heben und gibt den Ölgesellschaften mehr Geld für Bohrungen. Während das Öl weiter steigt, beschleunigt sich das Bohrtempo. Dieser Trend setzt sich fort, bis die Ölkonzerne unweigerlich gierig werden und mehr Öl produzieren, als der Markt benötigt, was dazu führt, dass die Rohölpreise sinken und der Zyklus von neuem beginnt.

Wo stehen wir jetzt im Ölkreislauf?

Vor etwa vier Jahren erreichte die Branche ihren letzten konjunkturellen Höhepunkt. Die globale Ölproduktion, angeführt von US-Ölkonzernen, die sich auf das Bohren in enge Schieferformationen konzentrierten, wuchs in den vergangenen Jahren in rasantem Tempo, angetrieben von dreistelligen Preisen und der Erkenntnis, dass sie durch die Kombination alter Technologien wie hydraulische Frakturierung und Horizontalbohrungen riesige Ölvorkommen in den Schieferformationen unter den USA erschließen konnten:







Da sich die Nachfrage jedoch unter dem Druck dreistelliger Preise verlangsamte, gerieten die Fundamentaldaten des Marktes aus dem Gleichgewicht, was zu einem Einbruch der Rohölpreise führte. Es dauerte mehrere Jahre, bis die Industrie das Problem wieder in Ordnung brachte und das Angebot der Nachfrage entsprach, die dank der Hilfe der OPEC im Jahr 2017 einsetzte. Die OPEC hat sich, wie schon oft in der Vergangenheit, auf ein koordiniertes Vorgehen zur Reduzierung der Ölförderung geeinigt, damit der Markt das überschüssige Rohöl, das in Lagerhallen auf der ganzen Welt lagert, nutzen kann.

Natürlich weiß niemand, wohin die Rohölpreise in Zukunft gehen werden. Dennoch scheint die Zeit für höhere Ölpreise gekommen zu sein. Zunächst einmal zeichnen sich Versorgungsengpässe beim Öl ab, die die Preise nach oben schicken könnten.

Auch die jahrelange Unterinvestition scheint die Branche einzuholen, da die Rohölvorräte weltweit sinken. Die Ölförderung in Venezuela befindet sich aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen im freien Fall. Die Produktion ist von rund 2,4 Millionen BPD im Jahr 2016 auf weniger als 1,5 Millionen BPD in den letzten Monaten zurückgegangen und könnte in den kommenden Monaten um weitere 500.000 BPD sinken. Inzwischen geht die Produktion auch in Ländern wie Mexiko und China zurück, die wichtige Nicht-OPEC-Länder sind.

Zusätzlich zu diesen natürlichen Rückgängen durch geringere Investitionen wirken sich mehrere vom Menschen verursachte Probleme auf das Angebot aus. Eine der größten ist die Entscheidung von Präsident Trump, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen, was bis zu 2,5 Millionen BPD vom Markt nehmen könnte. Darüber hinaus haben Bürgerunruhen in Libyen und Nigeria die Produktion in diesen Ländern zum Erliegen gebracht. In der Zwischenzeit wird das Wachstum dieser Region durch Pipelinebeschränkungen im Perm-Becken gestoppt, bis im nächsten Jahr neue Leitungen in Betrieb genommen werden, während der Widerstand gegen neue Pipelines in Kanada neue Ölprojekte behindert.

Diese Faktoren veranlassen die Analysten der Internationalen Energieagentur zu der Einschätzung, dass es in den kommenden Jahren zu einer erheblichen Versorgungslücke kommen könnte. Nach ihrer Ansicht könnte die Ölindustrie nach 2020 mit der wachsenden globalen Rohölnachfrage kämpfen, was die Preise in die Höhe treiben könnte. Dieser potenzielle Anstieg dürfte die Öl-Aktien langfristig sehr lukrativ machen.

Welche Risiken bestehen bei Investitionen in der Ölindustrie?

Während eine Investition in der Ölindustrie sehr lukrativ sein kann, ist die Branche natürlich nicht ohne Risiko. Ganz oben auf der Liste steht der Ölpreis, der ohne Vorwarnung fallen kann und die Ölvorräte mitnimmt. Wie bereits erwähnt, hat der jüngste Absturz des Rohölpreises dazu geführt, dass mehr als 100 US-amerikanische Ölgesellschaften Konkurs angemeldet haben, was die Investitionen völlig ausgelöscht hat.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass ein wachsender Widerstand gegen die Industrie aufgrund von Umweltbelastungen den Bau neuer Pipelines und Bohrungen in Zukunft noch schwieriger machen könnte. Wenn die Branche nicht wachsen kann, wird es für Ölgesellschaften schwieriger sein, Werte für Investoren zu schaffen. Unterdessen könnte das rasante Wachstum alternativer Energiequellen die Nachfrage nach Öl schneller stören, als die meisten derzeit erwarten. Darüber hinaus kann eine ganze Reihe anderer Risikofaktoren Auswirkungen auf die Ölindustrie haben, darunter zunehmende Umweltauflagen, Misswirtschaft, geopolitische Unsicherheiten und viele andere Dinge. Diese Branche ist sicherlich nichts für schwache Nerven.

So ermittelt man die besten Öl-Aktien für sein Portfolio

Während diese Risikofaktoren die Öl-Aktien risikoreicher machen als andere Investitionen, kann sich das Risiko angesichts des ständigen weltweiten Bedarfs an mehr Öl durchaus lohnen. Dennoch müssen die Anleger bei ihren Investitionen in diesem Sektor alle Szenarien im Auge behalten. Für einige könnte das Ölpreisrisiko allein sie davon abhalten, ein E&P-Unternehmen zu besitzen, weshalb man sich vielleicht für das niedrigere Risikoprofil im Midstream-Bereich entscheiden will. Währenddessen wollen andere vielleicht ein E&P mit einem Downstream-Unternehmen koppeln, um ihr Risikoprofil auszugleichen, oder sich für eine integrierte Ölgesellschaft entscheiden, die sowohl Upstream- als auch Downstream-Anlagen besitzt.

Sobald sich ein Investor für den Teil der Ölwertschöpfungskette, der am besten zu seiner Risikotoleranz passt, entschieden hat, muss er sich nach Unternehmen umsehen, die am besten geeignet sind, den spezifischen Risiken eines jeden Segments zu trotzen. Grundlage dieser Suche ist die Bilanz, gefolgt von einem Fokus auf Unternehmen mit konservativen finanziellen und operativen Kennzahlen. Durch Investitionen in finanzstarke Unternehmen, dürften die Anleger von den Boom-Jahren profitieren, die vor der Tür stehen.

