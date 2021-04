Wie man seinen Kindern das Investieren beibringt

Weitere Suchergebnisse zu "Activision Blizzard":

Was ist das beste Geschenk, das man einem Kind machen kann? Bücher und Spiele stehen da ganz oben. Eine gute Ausbildung ist auch wichtig. Ein sicheres und liebevolles Zuhause, natürlich. Es folgt ein äußerst wertvolles Geschenk, an das du vielleicht noch nicht gedacht hast: finanzielle Bildung.

Ohne finanzielle Bildung und Kenntnisse im Umgang mit Geld können deine Kinder aufwachsen und sich schnell in Schulden wiederfinden und über ihre Verhältnisse leben. Es kann sogar sein, dass sie am Ende deine finanzielle Unterstützung brauchen, wenn du im Ruhestand bist und dein Geld eigentlich selbst brauchst.

Es folgt, wie du jungen Menschen einen guten Start in die Zukunft ermöglichen kannst – indem du ihnen wichtige Lektionen über Geld beibringst. Jeder der folgenden Vorschläge kann so angepasst werden, dass er am besten zum Alter und zur Persönlichkeit deiner Kinder passt.

Beginne mit den Grundlagen

Fange damit an, einfach über Geld zu sprechen, wann immer es in eurem Alltag relevant ist. Wenn du mit deinen Kindern einkaufen gehst, könntest du mit ihnen besprechen, wie du nach günstigen Angeboten suchst oder Vergleiche anstellst, um Geld zu sparen.

Du kannst ihnen auch zeigen, wie du Rechnungen bezahlst – wie viel Strom, Heizung oder ein Handy kosten. Wenn du Schulden hast und sie abbezahlst, zeige ihnen, wie es läuft und erzähle ihnen, was du daraus gelernt hast, z. B. wie gefährlich und bedauerlich es ist, viele Schulden auf teuren Kreditkarten zu haben. Bringe ihnen schon früh den Umgang mit Geld bei, indem du ihnen ein Taschengeld gibst und/oder sie ermutigst, etwas Geld zu verdienen, indem sie Hausarbeiten erledigen oder kleine Jobs annehmen, wie Babysitten oder Rasenmähen. Eine tolle Idee ist es, das Geld in drei Teile aufzuteilen, wobei ein Drittel ausgegeben, ein Drittel gespart und ein Drittel verschenkt werden soll.

Die Magie des Zinseszinseffekts

Da du möchtest, dass sie zu lebenslangen Investoren werden, solltest du mit ihnen über das Investieren sprechen, z. B. an der Börse, wo das Geld über lange Zeiträume mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 10 % oder mehr gewachsen ist. Um ihnen zu zeigen, wie stark Geld durch Zinseszinseffekte wachsen kann, zeige ihnen die folgenden Tabellen.

Die folgende zeigt, auf wie viel eine einzelne Investition von nur 1.000 US-Dollar anwachsen kann, bei einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 8 % (denn niemand sollte mit 10 % rechnen, da es nur ein langfristiger Durchschnitt ist):

Im Zeitraum von … 1.000 USD wachsen auf… 5 Jahre 1.469 USD 10 Jahre 2.159 USD 15 Jahre 3.172 USD 20 Jahre 4.661 USD 25 Jahre 6.848 USD 30 Jahre 10.063 USD 35 Jahre 14.785 USD 40 Jahre 21.724 USD 45 Jahre 31.920 USD 50 Jahre 46.902 USD 55 Jahre 68.914 USD 60 Jahre 101.257 USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Das sollte ihnen ziemlich die Augen öffnen. Aber die Tabelle unten könnte sie umhauen:

8 % Wachstum über 1.000 USD investiert pro Jahr 3.000 USD investiert pro Jahr 5.000 USD investiert pro Jahr 5 Jahre 6.336 USD 19.008 USD 31.680 USD 10 Jahre 15.645 USD 46.936 USD 78.227 USD 15 Jahre 29.324 USD 87.973 USD 146.621 USD 20 Jahre 49.423 USD 148.269 USD 247.115 USD 25 Jahre 78.954 USD 236.863 USD 394.772 USD 30 Jahre 122.346 USD 367.038 USD 611.729 USD 35 Jahre 186.102 USD 558.306 USD 930.511 USD 40 Jahre 279.781 USD 839.343 USD 1.4 Mio. USD 45 Jahre 417.426 USD 1.3 Mio. USD 2.1 Mio. USD 50 Jahre 619.672 USD 1.9 Mio. USD 3.1 Mio. USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Die Tabellen zeigen, wie sie Hunderttausende von Dollar, wenn nicht sogar Millionen, anhäufen können, wenn sie nur fleißig und geduldig sind. Weise sie darauf hin, wie wichtig Zeit ist und wie viel Glück sie haben, sehr jung zu sein, denn jedes Geld, das sie investieren, hat eine lange Zeit zum Wachsen.

Erste Schritte beim Investieren

Zeigen ihnen auch die Börse, indem du ihnen erklärst, was Aktien sind – tatsächliche Anteile (wenn auch kleine) an echten Unternehmen. Wenn du zum Beispiel ein paar Aktien von Southwest Airlines (WKN:923953) besitzt, bist du ein Teilhaber an dem Unternehmen.

Hilf ihnen, Unternehmen zu identifizieren, die sie interessieren, und erstelle eine Liste. Denke an Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen sie nutzen oder mögen. Denke an Produkte und Dienstleistungen, die sie umgeben. Hier sind ein paar Anwärter, obwohl dein(e) Kind(er) vielleicht spezielle Interessen haben, mit verschiedenen Unternehmen, die am besten für sie geeignet sind:

Lass deine Kinder so tun, als würden sie in die Unternehmen investieren, an denen sie interessiert sind. Du kannst auf Seiten wie Yahoo! Finance ein Portfolio einrichten, indem du verschiedene Aktien eingibst und so tust, als hättest du eine bestimmte Anzahl zum aktuellen Kurs gekauft. Dann kannst du jede Woche oder so den Fortschritt des Portfolios überprüfen, um zu sehen, wie es sich entwickelt. Wenn sich eine Aktie stark bewegt, schau nach, welche Neuigkeiten es gibt – vielleicht hat ein starker Geschäftsbericht eine Aktie steigen lassen, während ein fehlerhaftes Produkt eine andere fallen ließ. Im Idealfall lernen deine Kinder, dass nicht jede Aktie eine gute Investition ist.

Du kannst deine Kinder sogar dazu bringen, wirklich zu investieren – vielleicht indem du ein Brokerkonto einrichtest. Sie werden wahrscheinlich etwas Geld verlieren, zumindest auf kurze Sicht, also solltest du ihnen klar machen, dass nicht alle Investitionen funktionieren und dass man Geduld haben muss. Je mehr sie über das Investieren lernen und darüber, wie sie die Qualität und den Kurs eines Unternehmens und seiner Aktien einschätzen können, desto besser können sie abschneiden. Erinnere sie an diese Tabellen oben und wie ein wachsender Pensionsfonds ihnen finanzielle Sicherheit fürs Leben geben und dir helfen kann, ihre Ziele und Träume zu erreichen.

Es gibt nur wenige Geschenke, die du deinen Kindern machen kannst, die wertvoller sind als Finanzwissen. Hilf deinen jungen Kindern, früh mit guten finanziellen Gewohnheiten zu beginnen, die sich für den Rest ihres Lebens auszahlen können.

