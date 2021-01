Wie man seine eigene Investmentstrategie erstellt

Das Erstellen deiner eigenen Investmentstrategie mag nach harter Arbeit klingen, aber wir werden dir dabei helfen, es dir leicht zu machen. Die Wahl einer Strategie bei deiner Vermögenswertzuteilung, die zu dir und deinen Zielen passt, ist ein wichtiger Teil beim Investieren.

Lies weiter, um herauszufinden, was genau du tun musst, um den besten Plan für dich zu erstellen.

Was ist eine Investmentstrategie?

Vor kurzem haben wir uns ein paar verschiedene Arten von Investmentstrategien angeschaut.

Einige der beliebtesten Strategien sind:

Wachstum

Wertorientiertes Investieren

Dynamik

Investieren in Einkommen

Hier gehen wir noch einen Schritt weiter und sprechen über die Erstellung einer Strategie, die zu dir und deinen Zielen passt.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Mensch anders ist und es daher sinnvoll ist, einen eigenen, individuellen Plan zu haben.

Was ist der Zeitrahmen für deine Investmentstrategie?

Wie lange du planst, zu investieren, sollte eine wichtige Überlegung sein, wenn du anfängst.

Wenn du noch viele Jahre zum Investieren vor dir hast, kann das bedeuten, dass du mehr Möglichkeiten hast. Wenn du die Zeit auf deiner Seite hast, kannst du auch unruhige Zeiten überstehen. Dies kann dir erlauben, risikoreichere Investitionen in Aktien in Erwägung zu ziehen, die potenziell höhere Gewinne abwerfen.

Andererseits, wenn du einen kürzeren Zeitrahmen im Auge hast oder Ruhestandspläne am Horizont, bist du vielleicht mit risikoärmeren Investitionen wie Anleihen besser dran, die sicher sind, aber im Allgemeinen eine geringere Rendite bieten.

Wie ist deine Einstellung zum Risiko?

Wie viel Risiko du bereit bist einzugehen, wird sich auf deine Investmentstrategie auswirken.

Im Laufe deines Lebens als Investor kann deine Risikobereitschaft steigen oder sinken, und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist nur, dass deine anfängliche Strategie das widerspiegelt, womit du dich wohlfühlst. Mach dir keine Gedanken darüber, was alle anderen tun.

Oftmals kann das Eingehen von mehr Risiko zu mehr Belohnung führen, aber das ist nicht immer der Fall. Es ist besser, einen soliden Investitionsplan und eine Vermögenswertzuteilung zu haben, mit der du zufrieden bist. Bleibe dabei und gehe nicht zu viele Risiken ein, nur weil du denkst, dass du das tun sollst.

Abgesehen davon sehen viele Menschen das Investieren als viel riskanter an, als es tatsächlich ist. Diese Angst hält viele Menschen von der Börse fern und ist ein großer Faktor für die aktuelle Wohlstandskluft.

Wie stark willst du dich engagieren?

Wenn du deine Investmentstrategie entwickelst, musst du dir überlegen, ob ein passiver oder ein aktiver Ansatz am besten zu dir passt.

Passiver Ansatz

Wenn du mit möglichst wenig Aufwand investieren möchtest, könnte ein passiver Ansatz für dich geeignet sein. Obwohl passives Investieren einige Risiken birgt, kann dies eine gute Möglichkeit sein, deine Investitionen einfach von Profis auswählen zu lassen.

Ein diversifiziertes Portfolio aus Indexfonds oder verwalteten Fonds zu erstellen, kann für deinen Plan hilfreich sein.

Aktiver Ansatz

Wenn du mehr involviert sein möchtest und denkst, dass du den Prozess der Recherche und Auswahl all deiner Investitionen genießen wirst, könnte ein aktiver Ansatz als Teil deiner Strategie eine bessere Option sein.

Was ist der einfachste Weg, dein Portfolio zu verwalten?

Unabhängig davon, ob du einen passiven oder aktiven Ansatz wählst, musst du dein Portfolio gelegentlich verwalten, um sicherzustellen, dass du eine gesunde Vermögenswertzuteilung hast.

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist die Verwendung einer App zum Investieren, mit der du deinen Fortschritt ganz einfach verfolgen kannst.

Wie bereitest du dich vor?

Beim Investieren sind Wissen und die Fähigkeit, deine Emotionen zu kontrollieren, der Schlüssel zum Erfolg.

Es ist wichtig, dass du versuchst, emotional distanziert zu bleiben. So wirst du am Ende mit deiner Investmentstrategie Geld verdienen.

Der Markt wird steigen und er wird fallen. Wenn du deine Investitionen mit einer klaren Denkweise und einem kühlen Kopf beginnst, wird dein Ansatz wahrscheinlich erfolgreicher sein.

Unabhängig von der Strategie sind Investoren, die während eines Marktcrashs in Panik geraten und aus Emotionen heraus handeln, normalerweise diejenigen, die mitgerissen werden und am Ende Geld verlieren.

Der Markt belohnt immer diejenigen, die geduldig sind und nicht unter Druck einknicken oder der Masse folgen.

Wie fängst du mit deiner Investmentstrategie an?

Sobald du deine Strategie gewählt hast, ist der nächste Schritt, tatsächlich mit dem Investieren zu beginnen.

