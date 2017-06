Wie man mit schwüler Hitze am besten klarkommt (FOTO)

Hamburg (ots) -Mehr als unter sommerlichen Temperaturen allein leiden Menschenunter schwülen Wetterlagen. Bei der Arbeit genauso wie in derFreizeit. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) erklärt, was man tun kann, um sich bei Hitzeund hoher Luftfeuchtigkeit wohler zu fühlen - und räumt mit einigenIrrtümern auf.Warum Schwitzen bei Schwüle ins Leere läuftDer menschliche Körper reguliert seine Temperatur hauptsächlichüber die Haut. Sie gibt überschüssige Wärme an die Luft ab. Reichtdas nicht aus, bildet der Köper Schweiß, der ihm beim Verdunstenebenfalls Wärme entzieht. Allerdings kann Luft nur begrenztFeuchtigkeit aufnehmen. Deshalb läuft das Schwitzen bei ohnehin schonhoher Luftfeuchtigkeit ins Leere. Der Schweiß bleibt größtenteils aufder Haut, der Körper kühlt nicht ab und schwitzt immer mehr.Gleichzeitig fährt der Kreislauf zurück, damit weniger eigene Wärmeproduziert wird. Erschöpfungsgefühle machen sich breit. Aber mit einpaar einfachen Mitteln lassen sich die Beschwerden deutlich lindern.Tipp 1: Mehr trinken - von leicht gekühlt bis lauwarmWer meint, eiskalte Getränke würden bei Hitze am besten helfen,irrt. Sie gaukeln dem Organismus Kälte vor, so dass er dieWärmeproduktion ankurbelt - und man am Ende noch mehr schwitzt alsvorher. "Besser erfrischen leicht gekühlte bis lauwarmeDurstlöscher", erklärt Dr. Grita Schedlbauer von der BGW. DieMedizinerin empfiehlt Leitungs- oder Mineralwasser und ungesüßtenKräuter- oder Früchtetee. "Und davon bitte bei Hitze noch reichlichertrinken als sonst", mahnt sie. "Flüssigkeitsmangel schwächt denKreislauf und damit die Versorgung der Organe. Außerdem holt man sichleicht eine Erkältung, wenn die Schleimhäute antrocknen und dannViren und Bakterien nicht mehr so gut abwehren können."Tipp 2: Die Haut maßvoll kühlenEine eiskalte Dusche bringt ebenfalls keine nachhaltige Abkühlung,weil sie den Kreislauf und die Wärmeproduktion ebenso antreibt wieein eiskaltes Getränk. Wirkungsvoller ist das maßvolle Kühleneinzelner Körperteile, das den Organismus nicht irritiert. "Dazu kannman beispielsweise immer mal wieder kaltes Wasser über die Hände undHandgelenke laufen lassen", schlägt Dr. Schedlbauer vor. "Das lässtsich oft auch im Arbeitsalltag einrichten."Tipp 3: Luftige Kleidung tragenEnge Kleidung, womöglich aus Kunstfasern, staut die Körperwärmeauf. Besser ist bei heißem Wetter eine lockere Garderobe ausBaumwolle oder Leinen - auch im Beruf. Sie lässt Luft an die Haut undnimmt überschüssigen Schweiß auf. "Sicherheit geht allerdings vor",gibt die Expertin der BGW zu bedenken. "Während sich derKrawattenzwang im Büro ohne Probleme lockern lässt, geht anerforderlicher Schutzausrüstung auch bei Hitze kein Weg vorbei. Dahelfen dann nur Klimaanlagen und Sonnenschutzeinrichtungen - oder dasAusweichen auf kühlere Arbeitszeiten."Tipp 4: Für leichten Luftzug sorgenVentilatoren kühlen zwar - anders als manche meinen - nicht dieLuft, bringen sie aber in Bewegung. Dadurch kommt die Haut mit mehrLuftteilchen in Kontakt und kann mehr Feuchtigkeit abgeben als ohneleichte Brise. "Doch Vorsicht", so Schedlbauer: "Wer sich zu starkemZug aussetzt, riskiert trockene Schleimhäute und dadurchErkältungen."Tipp 5: Den Tagesrhythmus anpassenWer kann, sollte bei heißem und schwülem Wetter größereAnstrengungen vermeiden oder in die kühleren Tageszeiten verlegen. Wodas nicht möglich ist, lindern kurze Verschnaufpausen die Belastung.Rat der Medizinerin: "Bei Kreislaufproblemen legt man am bestenzwischendurch immer mal wieder die Beine hoch."Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterwww.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelleMeldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zuabonnieren.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung fürnicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in derWohlfahrtspflege. Sie ist für über 8 Millionen Versicherte in rund630.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichenGesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie beieiner Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinischeBehandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihreVersicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Lebenteilhaben können.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Sandra BielerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft f?r Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell