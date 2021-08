Wie man in nur 30 Jahren von der Pleite zu 1 Million US-Dollar kommt

Wichtige Punkte

Die Rendite, die du jedes Jahr erzielst, und die Summe, die du deinem Konto hinzufügst, sind die beiden wichtigsten Faktoren für das Wachstum deines Kontos.

Je mehr Aktien du besitzt, desto schneller und stärker können deine Konten wachsen – aber du musst in schlechten Börsenjahren auch mit größeren Verlusten rechnen.

Wenn du dein Einkommen erhöhst oder deine Ausgaben senkst, kannst du mehr Geld investieren.

Millionär zu werden ist eine Errungenschaft, die dein Leben im Ruhestand sehr erleichtern könnte. Aber ist es zu hoch gegriffen und unmöglich, wenn du bei Null anfängst?

Wenn du nicht investierst, wird es wahrscheinlich schwer sein, so viel Geld zu sparen. Die Börse kann dir dabei helfen, das Ziel mit viel weniger Geld oder Zeit zu erreichen, als du vielleicht denkst.

Verschiedene Wege zum Ziel

Wie viel du in 30 Jahren anhäufst, hängt hauptsächlich von zwei Dingen ab: davon, was du jedes Jahr sparen kannst, und von der Rendite, die du erhältst. Nachfolgend erfährst du, wie viel an jährlichen Beiträgen benötigt wird, um dein Konto bei unterschiedlichen Renditen auf 1 Million US-Dollar anwachsen zu lassen.

Rendite Zuteilung Jährlich investierter Betrag Endsaldo 6,1 % 100 % Anleihen 12.000 USD 1.033.950 USD 8,7 % 50 % Aktien/50 % Anleihen 7.500 USD 1.050.904 USD 10,3 % 100 % Aktien 5.500 USD 1.056.337 USD

BERECHNUNGEN DES AUTORS.

Die Rolle, die deine Vermögensaufteilung spielt

Dein Zuteilungsmodell ist die Mischung aus Aktien und Anleihen. Aktien gelten als risikoreicher als Anleihen, so dass du für einen höheren Anteil an Aktien in deinem Portfolio mit einer höheren Rendite entschädigt wirst. Im Folgenden , wie sich dein Konto im Durchschnitt, im besten und im schlechtesten Jahr mit verschiedenen Modellen der Vermögensverteilung zwischen 1926 und 2020 entwickelt hätte.

Szenario 100 % Anleihen 50 % Aktien /50 % Anleihen 100 % Aktien Durchschnittsrendite 6,1 % 8,7 % 10,3 % Bestes Jahr 45,5 % 33,5 % 54,2 % Schlechtestes Jahr (8,1 %) (22,5 %) (43,1 %)

DATENQUELLE: VANGUARD.

Je mehr Aktien du hältst, desto weniger Geld musst du jedes Jahr investieren, weil du im Durchschnitt mehr verdienst. Aber auch bei Aktien gibt es in Bullen- und Bärenmärkten größere Extreme bei Gewinnen und Verlusten. Es ist wahrscheinlich einfach, in guten Jahren Positionen zu halten und mit Freude zu beobachten, wie dein Konto wächst. Aber dieses Gefühl kann sich verschlechtern, wenn du anfängst, Geld zu verlieren.

Ob deine Konten im Laufe der Zeit wachsen, hängt davon ab, wie konsequent du Beiträge leistest und investiert bleibst. Und diese Fähigkeit könnte darauf hinauslaufen, wie gut du diese Verluste verkraften kannst. Wenn du 40 % deines Geldes verlierst, solltest du ein konservativeres Portfolio in Betracht ziehen.

Möglichkeiten, wie du deine jährlichen Beiträge erhöhen kannst

Jetzt weißt du, wie viel du investieren musst, wenn du mit 1 Million US-Dollar in den Ruhestand gehen willst. Aber was sollst du tun, wenn es dir schwer fällt, diesen Betrag jedes Jahr aufzubringen? Der beste Weg, um herauszufinden, ob du wirklich knapp bei Kasse bist, ist, ein Haushaltsbuch zu erstellen. Dieser Prozess beginnt damit, dass du deine monatlichen Ausgabengewohnheiten identifizierst. Wie viel von deinen monatlichen Ausgaben sind Dinge, die du brauchst, wie z.B. deine Miete, im Gegensatz zu Dingen, die du dir wünschst, wie z.B. Essen gehen?

Du kannst auch nach Möglichkeiten suchen, um variable Ausgaben zu reduzieren. Deine monatliche Rechnung für die Autoversicherung wird sich wahrscheinlich nicht von Monat zu Monat ändern, aber wenn du deine Fahrten einschränkst, kannst du die Ausgaben für Benzin und Reparaturen senken.

Nachdem du dein Budget erstellt hast, sind dir hoffentlich einige Möglichkeiten eingefallen, wie du mehr sparen kannst, vielleicht aber auch nicht. Eine weitere Möglichkeit, wie du mehr Geld zum Sparen generieren kannst, ist, mehr zu arbeiten. Wenn du in einem Job arbeitest, in dem du stundenweise bezahlt wirst, könnte eine Erhöhung deiner Arbeitszeit ein zusätzliches Einkommen bringen, das in deine Investitionen fließen kann.

Wenn du im Angestelltenverhältnis arbeitest, kannst du eine Gehaltserhöhung verlangen, dich nach einer besser bezahlten Arbeit umsehen oder einen anderen Job oder eine Nebenbeschäftigung in deiner Freizeit in Betracht ziehen. Du hast auch die Möglichkeit, ein wichtiges Ziel wie den Ruhestand zu verschieben, damit du mehr Zeit zum Sparen hast.

1 Million US-Dollar anzuhäufen ist keine leichte Aufgabe, aber es ist machbar. Und wahrscheinlich mit weniger Geld als du angenommen hast. Aber zwei der wichtigsten Dinge, die du tun kannst, sind, dir genug Zeit zu geben und konsequent zu sein.

Der Artikel Wie man in nur 30 Jahren von der Pleite zu 1 Million US-Dollar kommt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap – jetzt hier komplett kostenlos abrufen!



Dieser Artikel wurde von Diane Mtetwa auf Englisch verfasst und am 05.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021