Wie man mit null Wissen Ruhestandsmillionär wird

Wichtige Punkte

Eine kluge Investmentstrategie kann dir helfen, Wohlstand im Ruhestand aufzubauen.

Auch wenn du dich mit der Auswahl von Aktien nicht auskennst, gibt es einen einfachen Weg, um einen

Pensionsfonds von 1 Million US-Dollar aufzubauen.

Menschen, die sich sehr gut mit der Börse auskennen, schaffen es oft, solide Portfolios aufzubauen, die sie im Laufe der Zeit mit hohen Renditen belohnen. Aber die Börse zu schlagen ist nicht dein einziger Weg zu einem millionenschweren Ruhestand. Auch wenn du nur wenig über das Investieren weißt und dir die Auswahl von Aktien für dein langfristiges Portfolio nicht leicht fällt, gibt es einen einfachen Schritt, mit dem du rechtzeitig für deinen Ruhestand eine Menge Wohlstand aufbauen kannst.

Verlasse dich auf den breiten Markt

Einzelne Aktien auszuwählen, kann einem Angst machen. Du musst dich mit den Finanzen der Unternehmen befassen, herausfinden, welchen Herausforderungen und Risiken sie ausgesetzt sind, und feststellen, ob ihre Schuldenlast angemessen ist.

Wenn du bereit bist, dir die Zeit zu nehmen, um zu lernen, wie man eine Aktie bewertet, kannst du mit einem Portfolio belohnt werden, das besser abschneidet als der breite Aktienmarkt. Aber wenn du davor zurückschreckst, gibt es eine andere Lösung: Du kannst in S&P 500-Indexfonds kaufen.

Indexfonds sind passiv verwaltete Fonds, deren Ziel es ist, die Wertentwicklung des jeweiligen Richtwertes zu erreichen, mit dem sie verbunden sind. Einige Indexfonds haben das Ziel, so gut abzuschneiden wie der S&P 500, ein Index, der die 500 größten börsennotierten Unternehmen umfasst.

Wenn wir über die Entwicklung der Börse sprechen (z. B. „der Markt ist heute gestiegen“ oder „der Markt ist gesunken“), meinen wir oft die Schwankungen des S&P 500 selbst. Das liegt daran, dass dieser Index im Allgemeinen als Maßstab dafür gilt, wie sich der breite Markt entwickelt. Es ist also sinnvoll, dein Geld in den S&P 500 zu investieren, vor allem, wenn dir das Aktiensuchen nicht gefällt.

Zwischen 1957 und 2021 hat der S&P 500 den Anlegern eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,67 % beschert. Stell dir vor, du legst deine langfristigen Ersparnisse in den nächsten 40 Jahren in S&P 500-Indexfonds an.

Wenn du ein bisschen konservativ sein willst, kannst du sagen, dass dein Portfolio eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8 % abwirft. Investiere 600 US-Dollar pro Monat und du wirst am Ende einen Pensionsfonds im Wert von über 1,8 Millionen US-Dollar haben. Wenn du monatlich 1.000 US-Dollar investierst, hast du am Ende deines Berufslebens 3,1 Millionen US-Dollar auf dem Konto.

Lass dich nicht unterkriegen

Wenn du Lust hast, Aktien selbst auszuwählen, kannst du vielleicht ein Portfolio zusammenstellen, das besser abschneidet als der S&P 500. Wenn das aber nicht dein Ding ist, ist das Kaufen von S&P 500-Indexfonds eine vernünftige und praktikable Alternative.

Das Investieren in den breiten Markt ist auch eine gute Möglichkeit, um sich ein wenig Sicherheit zu verschaffen. Du brauchst dir also keinen Stress über die Auswahl der richtigen Aktien zu machen.

Der Artikel Wie man mit null Wissen Ruhestandsmillionär wird ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 08.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022