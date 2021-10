Wie man mit null Aufwand als Millionär in den Ruhestand gehen kann

Wichtige Punkte

Die Wahl der richtigen Investitionen ist entscheidend, um sich als Millionär zur Ruhe zu setzen.

S&P 500 ETFs können eine fantastische Investition sein, um dein Risiko zu begrenzen und gleichzeitig deine Erträge zu maximieren.

Auch wenn du nicht wohlhabend bist, kannst du mit S&P 500 ETFs 1 Million US-Dollar an Ersparnissen erreichen.

Sich als Millionär zur Ruhe zu setzen, mag unerreichbar erscheinen, vor allem, wenn du noch nicht vermögend bist. Es ist jedoch einfacher als du denkst, reich in Pension zu gehen, selbst wenn du ein durchschnittliches Gehalt verdienst.

Das Wichtigste ist, die richtigen Investitionen zu wählen. Manche Investitionen versprechen dir, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, aber sie können unglaublich riskant sein und sind oft zu schön, um wahr zu sein.

Es gibt jedoch eine Investition, die dich mit wenig bis gar keinem Aufwand zum Millionär machen kann: der S&P 500 ETF.

Was sind S&P 500 ETFs?

Der S&P 500 ist ein Börsenindex, der 500 der größten US-amerikanischen Unternehmen, wie Amazon, Apple und Microsoft, umfasst. Ein S&P 500-ETF ist also eine Investition, die dem Index folgt und versucht, dessen Wertentwicklung abzubilden.

Wenn du in einen S&P 500 ETF investierst, kaufst du sofort alle Unternehmen, die im Index enthalten sind. So entsteht mit nur einer Investition ein sofort diversifiziertes Portfolio.

Bei dieser Art des Investierens ist es auch wahrscheinlicher, dass es im Laufe der Zeit ein stetiges Wachstum gibt. Der S&P 500 ist zwar schwankungsanfällig und hat in der Vergangenheit Korrekturen und Abstürze erlebt, aber in der Vergangenheit hat er sich immer von Abschwüngen erholt. Obwohl es an der Börse keine Garantien gibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dein S&P 500 ETF auch im Laufe der Zeit wächst.

^SPX-Daten von YCharts

Es dauert seine Zeit, bis du mit S&P 500-ETFs eine beträchtliche Summe Geld verdienen kannst. Aber mit genügend Geduld kannst du 1 Million US-Dollar oder mehr verdienen.

Erreichen des Millionärsstatus

Auch der S&P 500 hat mit viel Volatilität zu kämpfen. Historisch gesehen hat er jedoch eine durchschnittliche Rendite von etwa 10 % pro Jahr erzielt. Mit anderen Worten: Die Höhen und Tiefen, die er im Jahresvergleich erlebt, summieren sich im Laufe der Zeit auf rund 10 %.

Angenommen, du willst mit 1 Million US-Dollar in den Ruhestand gehen und deine Investitionen bringen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10 %. So viel müsstest du jeden Monat sparen, je nachdem, wie viele Jahre du einzahlst.

Jahre Monatlicher Sparbetrag Gesamte Ersparnisse 40 200 USD 1,062 Mio. USD 35 325 USD 1,057 Mio. USD 30 525 USD 1,036 Mio. USD 25 900 USD 1,062 Mio. USD 20 1.500 USD 1,031 Mio. USD

QUELLE: BERECHNUNGEN DES AUTORS ÜBER INVESTOR.GOV

Je früher im Leben du mit dem Sparen beginnst, desto weniger musst du jeden Monat investieren, um dich als Millionär zur Ruhe zu setzen. Auch wenn du jetzt nicht viel zu sparen hast, ist es klug, damit anzufangen und nicht zu lange zu warten.

Es dauert zwar Jahrzehnte, um mit S&P 500 ETFs eine Million US-Dollar oder mehr anzusammeln, aber die gute Nachricht ist, dass du neben dem konsequenten Investieren nichts weiter tun musst, um dein Geld wachsen zu lassen. Du musst keine einzelnen Aktien auswählen und dich nicht um den Kauf oder Verkauf von Investitionen kümmern. Du musst dich einfach nur zurücklehnen und abwarten.

S&P 500 ETFs sind perfekt für alle, die nach einer passiven Investition suchen, die so gut wie keinen Aufwand erfordert. Wenn du jetzt mit dem Investieren beginnst, könntest du bis zu deinem Ruhestand Millionär sein.

Der Artikel Wie man mit null Aufwand als Millionär in den Ruhestand gehen kann ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

