Wie man mit einem Ratenkredit der Dispofalle entkommt (FOTO)

München (ots) -Verbraucher sparen durch Dispoablösung im Beispiel 321 EuroVerbraucher sparen im Beispiel 321 Euro, wenn sie ihren teurenDispokredit durch einen günstigeren Ratenkredit ablösen.*)Bankkunden, die ihr Girokonto überziehen, zahlen dafür in Deutschlandim Schnitt effektiv 9,72 Prozent p. a.**) Der effektive Jahreszinsfür einen Ratenkredit über CHECK24 in Höhe von 3.000 Euro und miteiner Laufzeit von 36 Monaten liegt bei durchschnittlich 2,79Prozent.Bei einer längeren Laufzeit wird die Ersparnis sogar noch größer.Lösen Verbraucher einen Dispokredit gleicher Höhe durch einenRatenkredit mit einer Laufzeit von 60 Monaten und demdurchschnittlich über CHECK24 abgeschlossenen effektiven Jahreszinsvon 4,34 Prozent ab, liegt das Sparpotenzial bei 428 Euro."Vielen Verbrauchern ist nicht bewusst, wie einfach sie mit denbesonders günstigen Zinsen eines Online-Ratenkredits der Dispofalleentkommen können", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite beiCHECK24. "Durch die geringeren Zinsen liegt das Sparpotenzial beieinem Dispo-Ausgleich bei mehreren hundert Euro."Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhaltenbei über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neueAnfragen starten und das passende Angebot online abschließen.*)Beispielrechnung für einen Ratenkredit über 3.000 Euro mit einerVertragslaufzeit von 36 Monaten. Der Vergleich setzt diedurchschnittlich in Deutschland erhobenen Zinsen für einenDispositionskredit in Relation zu den durchschnittlichenEffektivzinsen, die CHECK24-Kunden für einen Ratenkredit zur Ablösungeines Dispo in gleicher Höhe zahlen. Der Effektivzins ist auf zweiNachkommastellen gerundet. Berücksichtigt wurden alle zwischen August2017 und Juli 2018 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite mitVerwendungszweck "Ausgleich Dispo" oder zur freien Verwendung undeiner Kreditsumme von 3.000 Euro ohne Minuszinssätze undSonderangebote. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden Dispo- undRatenkredite über drei Jahre mit fixen monatlichen Raten getilgt.Weitere Infos unter http://ots.de/wSxfNv**)Durchschnittlicher Zinssatz Dispokredit in Deutschland: 9,72Prozent eff. p. a.: Quelle:https://www.test.de/Girokonten-Dispozinsen-4586765-0/ [abgerufen am18.09.2018]Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell