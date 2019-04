Wie man eine Aktie leerverkauft

Im Laufe der Geschichte ist die Börse stetig gestiegen, und die meisten erfolgreichen Investoren haben versucht, langfristig steigende Aktien zu kaufen und zu halten. Der Besitz von Aktien kann riskant sein: du kannst deine gesamte Investition verlieren, wenn du eine schlechte Wahl triffst. Aber unter den richtigen Umständen können Aktien über einen Zeitraum von Jahren deutlich an Wert gewinnen. Das macht den Risiko-Rendite-Kompromiss von traditionellen Investitionen für viele Anleger günstig und attraktiv.

Manchmal sind die Anleger jedoch überzeugt, dass eine Aktie eher an Wert verliert als gewinnt. In diesem Fall führt eine Investition durch den Kauf von Aktien nur zu einem Verlust. Stattdessen, wenn du Geld verdienen willst, wenn der Wert einer Aktie sinkt, musst du eine Strategie namens Leerverkauf anwenden. Der Leerverkauf ist so konzipiert, dass du einen Gewinn erzielst, wenn der Aktienkurs der Aktie, die du leerverkaufst, sinkt — aber du Geld verlierst, wenn der Kurs steigt.

Was ist der Leerverkauf einer Aktie und warum solltest du das tun?

Der Leerverkauf einer Aktie beinhaltet das Ausleihen von Aktien von jemandem, der die Aktie besitzt, die du verkaufen willst. Sobald du die Aktien ausleihst, verkaufst du sie dann auf dem freien Markt und erhältst Geld von dem, der Aktien von dir kauft. Irgendwann wirst du die Aktien zurückkaufen und dann die Aktien an den Investor zurückgeben, von dem du sie geliehen hast.

Üblicherweise ist der Grund für den Leerverkauf einer Aktie, dass man hofft, dass der Kurs der Aktie sinkt, bevor man sie zurückkauft. Daher kannst du die Aktien mit weniger Geld zurückkaufen, als du ursprünglich beim Verkauf dafür bekommen hast. Nachdem du die zurückgekauften Aktien zurückgegeben hast, hast du noch etwas Geld übrig. Dieses übrig gebliebene Geld ist dein Gewinn aus dem Leerverkauf — vorausgesetzt, dass der Kurs in der Zwischenzeit gefallen ist, wie du erwartet hast.

Es gibt jedoch noch einige andere Situationen, in denen das Leerverkaufen einer Aktie sinnvoll sein kann. Wenn du eine Aktie in einer bestimmten Branche besitzt, dich aber gegen ein branchenweites Risiko absichern willst, dann könnte der Leerverkauf einer konkurrierenden Aktie in derselben Branche helfen, dich vor Verlusten zu schützen. Der Leerverkauf einer eigenen Aktie kann auch aus steuerlicher Sicht besser sein als der Verkauf eigener Aktien, insbesondere wenn du eine kurzfristige Abwärtsbewegung des Aktienkurses erwartest, die sich wahrscheinlich umkehren wird.

Wie kann man eine Aktie leerverkaufen?

Um eine Leerverkaufsstrategie anwenden zu können, musst du einen schrittweisen Prozess durchlaufen:

Suche dir eine Aktie, die du verkaufen möchtest. Stell sicher, dass du ein Margin-Konto bei deinem Broker hast und dass du die notwendigen Berechtigungen hast, um eine Short-Position bei einer Aktie zu eröffnen. Arbeite mit deinem Broker zusammen, um zu sehen, ob du in der Lage bist, dir die Aktien zu leihen, die du benötigst, um die Leerverkaufsstrategie anzuwenden. Leihe dir die Aktien und verkaufe sie dann auf dem freien Markt. Nach einer gewissen Zeit ist der Aktienkurs der Aktie, die du leerverkauft hast, gestiegen, gefallen oder ist gleich geblieben. Irgendwann musst du deine Short-Position schließen, indem du die Aktien, die du ursprünglich verkauft hast, zurückkaufst und dann die geliehenen Aktien an denjenigen zurückgibst, der sie dir über dein Maklerunternehmen geliehen hat. Wenn der Kurs der Aktie gefallen ist, dann zahlst du weniger, um die Aktien zu ersetzen, als du beim Verkauf erhalten hast, und du darfst die Differenz als deinen Gewinn behalten. Wenn der Kurs gestiegen ist, dann kostet es dich mehr, die Aktien zurückzukaufen, als du beim ersten Verkauf erhalten hast, und du musst dieses zusätzliche Geld woanders finden und erleidest einen Verlust.

All das mag kompliziert klingen, aber es ist eigentlich viel einfacher als es klingt. Normalerweise musst du nicht viel Arbeit selbst leisten, um dir die Aktien zu leihen, die du verkaufen willst. Dein Broker fungiert als Verrechnungsstelle, um andere Kunden ausfindig zu machen, die eine Aktie besitzen und bereit sind, sie dir für den Leerverkauf zu überlassen.

Ein einfaches Beispiel eines Leerverkaufs

Auf folgende Weise können Leerverkäufe in der Praxis funktionieren: Angenommen, du hast eine Aktie gefunden, die derzeit bei 100 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird. Du denkst, dass sie überbewertet ist und glaubst, dass ihr Aktienkurs in naher Zukunft wahrscheinlich fallen wird. Dementsprechend entscheidest du dich, dass du 100 dieser Aktien verkaufen willst. Du kommunizierst mit deinem Broker, und du findest Aktien zum Ausleihen, die du dann zur Eröffnung der Short-Position verwenden kannst.

Wenn du die Aktie verkaufst, erhältst du 10.000 US-Dollar in bar, abzüglich dessen, was dir dein Broker als Provision berechnet. Dieses Geld wird deinem Konto auf die gleiche Weise gutgeschrieben wie jeder andere Aktienverkauf, aber du hast auch die Verpflichtung, die geliehenen Aktien irgendwann in der Zukunft zurückzugeben.

Irgendwann bewegt sich der Aktienkurs:

Nehmen wir an, dass die Aktie auf 90 US-Dollar pro Aktie gefallen ist. In diesem Fall kannst du die Short-Position schließen, indem du 100 Aktien zu 90 US-Dollar pro Aktie kaufst, was dich 9.000 US-Dollar kostet. Ziehe diese 9.000 US-Dollar von den ursprünglichen 10.000 US-Dollar ab, die du beim Eröffnen der Short-Position erhalten hast, und du hast noch 1.000 US-Dollar übrig. Das stellt deinen Gewinn dar — wiederum abzüglich aller Transaktionskosten, die dir dein Broker im Zusammenhang mit dem Verkauf und Kauf der Aktien berechnet hat.

Was sind die Vor- und Nachteile des Leerverkaufens?

Leerverkäufe haben Vor- und Nachteile im Vergleich zu regelmäßigen Investitionen in Aktien. Der größte Vorteil von Leerverkäufen ist, dass du damit von einem Wertverlust einer Investition profitieren kannst. Ohne die Leerverkaufsstrategie hast nur begrenzte Möglichkeiten, von einer Investition zu profitieren, von der du denkst, dass sie langfristig an Wert verliert, und du musst im Allgemeinen an Investitionen festhalten, von denen du denkst, dass sie an Wert gewinnen werden. Das funktioniert gut während Bullenmärkten, wenn viele Aktien steigen, aber wenn das Marktumfeld negativ wird, kann es viel schwieriger sein, gute Kandidaten für langfristige Gewinne zu finden.

Neben der Möglichkeit, von fallenden Aktien zu profitieren, hat das Leerverkaufen auch einige andere Vorteile:

Du kannst ein marktneutrales Portfolio zusammenstellen, das sowohl Aktien beinhaltet als auch Aktien leerverkauft. Indem du dich darauf konzentrierst, die Aktien mit den besten Aussichten zu kaufen und die Aktien mit den schlechtesten zu verkaufen, kannst du Geld verdienen, wenn du richtig liegst, unabhängig davon, ob der Gesamtmarkt steigt, fällt oder stagniert.

Du kannst dein Investitionsrisiko individuell gestalten. Zum Beispiel, sagst du, dass du in erster Linie in einen börsengehandelten Fonds investieren willst, der 10 verschiedene Aktien besitzt, aber du bist überzeugt, dass eine dieser Aktien eine schlechte Wette ist. Indem du diese Aktie leerverkaufst, kannst du den ETF nutzen, um mit den anderen neun zu verdienen, während die Short-Position alle Verluste im ETF durch den Besitz dieser 10. Aktie kompensieren wird.

Allerdings gibt es Nachteile bei Leerverkäufen. Das Wichtigste ist, dass es keine theoretische Grenze für den Geldbetrag gibt, den man verlieren kann.

Bedenke: Wenn du Aktien besitzt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass diese Aktien wertlos werden und du den gesamten Betrag, den du investiert hast, verlierst. Bei einer Short-Position kann eine Aktie jedoch um ein Vielfaches ihres ursprünglichen Aktienkurses an Wert gewinnen. In diesem Fall wirst du Verluste einfahren, die den Geldbetrag, den du im Voraus erhalten hast, dramatisch übersteigen können. Wenn du zum Beispiel 100 Aktien bei 10 US-Dollar pro Aktie leerverkaufst und der Kurs auf 100 US-Dollar steigt, wirst du 10.000 US-Dollar zahlen müssen, wenn du die Aktie zurückkaufst — obwohl du nur 1.000 US-Dollar dafür erhalten hast. Dieser riesige Verlust zeigt, wie viel auf dem Spiel steht, wenn du dich entscheiden solltest, eine Aktie leerzuverkaufen.

Weitere Nachteile von Leerverkäufen sind:

Die besonderen Regelungen, die Leerverkäufe betreffen, sind strenger als das, womit normale Aktienanleger zu tun haben. In einigen Situationen begrenzen die Börsen beispielsweise die Leerverkäufe in Zeiten volatiler Märkte, ohne dass diejenigen, die regelmäßige Long-Positionen in derselben Aktie halten, ähnliche Beschränkungen erfahren.

Du hast nicht immer die Kontrolle darüber, wann du deine Short-Position schließen musst. Wenn die Person, von der du die Aktien geliehen hast, sie zurückhaben will, dann hast du keine Wahl — du musst die Aktien zurückkaufen, auch wenn du es noch nicht wirklich willst.

Darüber hinaus gibt es, wie du im Folgenden näher sehen wirst, einige Risiken für die Kursverluste von Aktien, auf die viele Anleger nicht unbedingt vorbereitet sind.

Welche Typen von Anlegern eignen sich am besten für das Shorten?

Aufgrund der potenziell unbegrenzten Verluste im Zusammenhang mit Leerverkäufen muss ein Anleger eine höhere Risikotoleranz haben, um beim Leerverkaufen erfolgreich zu sein. Selbst professionelle Hedge-Fonds-Investoren haben oft Probleme mit den großen Schwankungen beim Leerverkauf, denn selbst in Situationen, in denen es klar scheint, dass ein Unternehmen vor unüberwindbaren Herausforderungen steht, gibt es keine Garantie dafür, dass der Aktienkurs nicht auf unbestimmte Zeit weiter steigt. Wenn das passiert, dann musst du in der Lage sein, die damit verbundenen kurzfristigen Verluste zu überstehen und gleichzeitig deine Überzeugung aufrechtzuerhalten, dass deine Short-Position richtig ist.

Um Leerverkäufe überhaupt zu tätigen, musst du ein so genanntes Margin-Konto bei deinem Broker haben. Das Margin-Konto stellt sicher, dass wenn deine Short-Position gegen dich geht, dein Broker in der Lage sein wird, alle daraus resultierenden Verluste auf deinem Brokerage-Konto durch die Verwendung eines Margin-Darlehens zu decken. Wenn du dich für ein Margin-Konto qualifizierst — oder wenn du nicht bereit bist, die Verpflichtungen zu übernehmen, die mit einem Margin-Kontos verbunden sind — dann ist das Leerverkaufen von Aktien nicht das Richtige für dich.

Welche Risiken bestehen beim Leerverkauf einer Aktie?

Das größte Risiko, das mit Leerverkäufen verbunden ist, ist, dass wenn der Aktienkurs drastisch steigt, du Schwierigkeiten haben könntest, die damit verbundenen Verluste zu decken. Brokerunternehmen werden dich nicht zwingen, ein unbegrenztes Angebot an Barmitteln zu haben, um potenzielle Verluste aus der Leerverkaufstätigkeit auszugleichen, aber sie werden verlangen, dass du bestimmte Mengen an Barmitteln oder Margin-Kreditkapazität verfügbar hältst, und diese Beträge werden je nach Aktienkursentwicklung variieren. Wenn du zu viel Geld verlierst, dann kann sich dein Broker auf einen Margin Call berufen. Das zwingt dich, deine Short-Position zu schließen, indem du die Aktien zu einem Zeitpunkt zurückkaufst, der sich als der schlechteste erweisen könnte.

Häufig treten Aktienkurssteigerungen mit Blick auf Leerverkäufe auf. In einem so genannten Short Squeeze weigern sich die Aktionäre einer bestimmten Aktie, Aktien an die Investoren zu verkaufen, die die Aktie leerverkauft haben, was zu einem drastischen Anstieg des Aktienkurses führt. Der steigende Aktienkurs führt dazu, dass mehr Leerverkäufer ihre Positionen schließen müssen, und das Ergebnis kann ein frenetisches Wettbieten sein, bei dem der Aktienkurs über einen kurzen Zeitraum hinweg explodiert. Irgendwann sind die Aktionäre bereit, deine Aktien zu verkaufen, und der Short Squeeze endet. Da Leerverkäufer jedoch nur eine begrenzte Risikotoleranz haben, kommt das oft zu spät — nachdem die Leerverkäufer ihre Short-Positionen bereits geschlossen haben.

Darüber hinaus werden Leerverkäufer manchmal mit einer anderen Situation konfrontiert, die sie zwingt, ihre Positionen unerwartet zu schließen. Wenn eine Aktie ein beliebtes Ziel von Leerverkäufern ist, kann es schwierig sein, Aktien zum Ausleihen zu finden. Wenn der Aktionär, der die Aktie an den Leerverkäufer verleiht, diese Aktien zurückhaben will, dann musst du den Leerverkauf „glattstellen“ — dein Broker wird dich zwingen, die Aktien zurückzukaufen, bevor du es willst.

Welche Kosten sind mit Leerverkäufen verbunden?

Selbst wenn es mit dem Leerverkauf einer Aktie gut läuft, sind immer noch Kosten damit verbunden. Sie beinhalten Folgendes:

Broker berechnen dir normale Provisionen , um den Aktienleerverkauf durchzuführen und die Aktien zurückzukaufen, um die Short-Position zu schließen. Glücklicherweise berechnen die meisten keine unterschiedlichen Provisionen für Leerverkäufe im Vergleich zu normalen Aktienkäufen, aber es lohnt sich, mit deinem Broker zu sprechen, um sicherzustellen, dass das bei deinem Konto der Fall ist.

, um den Aktienleerverkauf durchzuführen und die Aktien zurückzukaufen, um die Short-Position zu schließen. Glücklicherweise berechnen die meisten keine unterschiedlichen Provisionen für Leerverkäufe im Vergleich zu normalen Aktienkäufen, aber es lohnt sich, mit deinem Broker zu sprechen, um sicherzustellen, dass das bei deinem Konto der Fall ist. Einige Broker berechnen eine spezielle einmalige Gebühr für die zusätzliche Arbeit, die mit dem Erhalt der Aktien verbunden ist, die du benötigst, um eine Aktie leerzuverkaufen.

für die zusätzliche Arbeit, die mit dem Erhalt der Aktien verbunden ist, die du benötigst, um eine Aktie leerzuverkaufen. Eine der Hauptkosten für Leerverkäufe, die viele Anleger nicht berücksichtigen, sind die laufenden Kosten für die Aufnahme von Aktien von einem Aktionär. Die Leihgebühren können von Aktie zu Aktie stark variieren, je nachdem, wie viele Aktien im Umlauf sind und wie hoch die Nachfrage bei Leerverkäufern ist, um die Aktien zu leihen. Diese Gebühren werden im Allgemeinen als Zinssatz berechnet, und je länger du deine Short-Position offen hältst, desto mehr musst du Gebühren zahlen. Weit verbreitete Aktien, die nicht über einen besonders hohen Short-Zins verfügen, können Kreditgebühren haben, die in etwa mit den aktuellen Zinssätzen auf Sparkonten und anderen kurzfristigen Anlagen vergleichbar sind. Jedoch können populäre Short-Kandidaten Leihgebühren von zweistelligen oder gar dreistelligen Prozentsätzen aufweisen — was die Leerverkäufe extrem teuer macht.

von einem Aktionär. Die Leihgebühren können von Aktie zu Aktie stark variieren, je nachdem, wie viele Aktien im Umlauf sind und wie hoch die Nachfrage bei Leerverkäufern ist, um die Aktien zu leihen. Diese Gebühren werden im Allgemeinen als berechnet, und je länger du deine Short-Position offen hältst, desto mehr musst du Gebühren zahlen. Weit verbreitete Aktien, die nicht über einen besonders hohen Short-Zins verfügen, können Kreditgebühren haben, die in etwa mit den aktuellen Zinssätzen auf Sparkonten und anderen kurzfristigen Anlagen vergleichbar sind. Jedoch können populäre Short-Kandidaten Leihgebühren von zweistelligen oder gar dreistelligen Prozentsätzen aufweisen — was die Leerverkäufe extrem teuer macht. Wenn du dir am Ende Geld über ein Margin-Konto leihen musst, um deine Short-Position zu halten, dann schuldest du auch Zinsen auf den Betrag, den du dir von deinem Broker leihst . Die Margenraten der Broker variieren, aber in einigen Fällen können sie durchaus ein wenig höher sein als das, was du für eine typische Hypothek oder einen Autokredit zahlen würdest.

. Die Margenraten der Broker variieren, aber in einigen Fällen können sie durchaus ein wenig höher sein als das, was du für eine typische Hypothek oder einen Autokredit zahlen würdest. Wenn du eine Aktie leerverkaufst, die Dividenden zahlt, musst du die Dividenden auf leerverkaufte Aktien zahlen, wenn das Unternehmen in dem Zeitraum, in dem du die Aktien geliehen hast, welche ausgibt. Auf diese Weise wird der Investor, der dir die Aktien geliehen hat, am Ende für die Dividenden, die er erhalten hätte, entschädigt, als wenn du die Aktien nicht geliehen und leerverkauft hättest. Es kann einige Leerverkäufer schockieren, dass sie Geld aufbringen müssen, wenn eine Aktie eine Dividende zahlt — auch wenn der Leerverkäufer die Dividende auf die Aktien nicht tatsächlich erhalten hat.

Wenn man alle Kosten berücksichtigt, die mit Leerverkäufen verbunden sind, kann manchmal das, was ein Nettogewinn gewesen wäre, in einem Nettoverlust resultieren. Es ist wichtig, die Rolle zu erkennen, die Kosten in der Leerverkaufsstrategie spielen, denn manchmal ist es die Sache nicht wert, einen teuren Leerverkauf zu tätigen, wenn du nicht glaubst, dass die potenziellen Gewinne aus dem erwarteten Rückgang des Aktienkurses ausreichen werden, um deine damit verbundenen Kosten auszugleichen.

Ist Leerverkaufen böse?

Zu guter Letzt müssen die Anleger verstehen, dass Leerverkäufe mit einem gewissen Stigma verbunden sind. Die Investoren, die glauben, dass eine bestimmte Aktie dazu bestimmt ist, im Kurs zu steigen, werden natürlich nicht mit denen einverstanden sein, die versuchen, von einem Kursrückgang zu profitieren. Du wirst oft Behauptungen hören, wie Leerverkäufer negative Argumente über ein Unternehmen erfinden, um seinen Aktienkurs zu senken — und so ihre Short-Positionen profitabel machen. Viele Gegner von Leerverkäufen haben einen fast moralischen oder ethischen Einwand gegen diese Praxis.

Es gibt nichts Böses oder Falsches daran, einen Aktienleerverkauf durchzuführen. Wie die Eigentümer einer Aktie, die ihren Kurs im Laufe der Zeit steigen sehen wollen, die potenziell positiven Aspekte eines Unternehmens hervorheben werden, so äußern auch Leerverkäufer manchmal ihre Skepsis gegenüber den riskanteren Aspekten des Geschäfts eines Unternehmens. Die meisten Ökonomen glauben, dass Leerverkäufer eine nützliche Funktion haben, um ein Gleichgewicht gegen die allgemein optimistische Stimmung zu schaffen, die die meisten großen Finanzinstitute haben. Sei einfach nicht überrascht, wenn einige Investoren mit Verachtung reagieren, wenn du über deine Short-Positionen sprichst.

Sei vorsichtig mit Leerverkäufen

Leerverkäufe können ein lukrativer Weg sein, um zu profitieren, wenn eine Aktie an Wert verliert, aber sie sind mit einem hohen Risiko verbunden. Da es keine Grenze für den Betrag gibt, den ein Aktienkurs steigen kann, können die potenziellen Verluste, die mit Leerverkäufen verbunden sind, deine Fähigkeit, solche Verluste zu absorbieren, dramatisch übersteigen. Nur wenn du dir des vollen Umfangs der Risiken von Leerverkäufen bewusst bist, kannst du dein Portfolio so managen, dass diese Risiken im Gleichgewicht mit den enormen Gewinnen stehen, die du erzielen kannst, wenn sich deine Short-Position als die richtige erweist.

Dieser Artikel wurde von Dan Caplinger auf Englisch verfasst und am 03.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

