Wie man eine Aktie analysiert

Wenn du in eine Aktie investierst, sollte dein Ziel sein, einen Preis zu zahlen, der unter dem Wert der zukünftigen Gewinne liegt.

Leider ist es einfacher gesagt als getan, die zukünftigen Gewinne und das zukünftige Wachstum eines Unternehmens mit Genauigkeit vorherzusagen. Wenn wir eine Kristallkugel hätten, um den zukünftigen Umsatz und Gewinn börsennotierter Unternehmen vorherzusagen, wäre es ja einfach, reich zu werden!

Wir nutzen also die nächstbeste Methode, wenn wir an der Börse investieren: die Analyse von Aktien.

Die Aktienanalyse hilft Investoren, die besten Anlagemöglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt zu finden. Durch den Einsatz analytischer Methoden können wir versuchen, Aktien zu finden, die mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden, und uns so in eine gute Position bringen, um in Zukunft überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Fundamental- oder technische Analyse

Wenn es um die Analyse von Aktien geht, gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten: die Fundamentaldatenanalyse und die technische Analyse.

Die Fundamentaldatenanalyse basiert auf der Annahme, dass die Aktienkurse nicht unbedingt den wahren inneren Wert des zugrunde liegenden Geschäfts widerspiegeln. Fundamental-Analysten verwenden Bewertungskennzahlen und andere Informationen über das Geschäft eines Unternehmens, um festzustellen, ob eine Aktie attraktiv bewertet ist. Die Fundamentaldatenanalyse ist die beste Wahl für Anleger, die eine exzellente langfristige Rendite anstreben.

Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Fundamentaldatenanalyse üblicherweise darauf abzielt, langfristige Anlagemöglichkeiten zu finden, während die technische Analyse oft darauf ausgerichtet ist, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren.

Wir sind generell Befürworter einer Fundamentaldatenanalyse und glauben, dass man mit großartigen Aktien, die zu fairen Preisen handeln, durchaus überdurchschnittliche Renditen erzielen kann. Die technische Analyse hat sicherlich ihren Platz, aber wir sind fest davon überzeugt, dass die Fundamentaldatenanalyse der beste Weg ist, um gute langfristige Investitionsmöglichkeiten zu finden.

5 Kennzahlen zur Aktienanalyse

In diesem Sinne werfen wir einen Blick auf fünf der wichtigsten und am leichtesten verständlichen Kennzahlen, die du verstanden haben solltest:

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) – Börsennotierte Unternehmen weisen den Aktionären ihre Gewinne als Gewinn pro Aktie aus, kurz EPS (earnings per share). Wenn ein Unternehmen 10 Millionen US-Dollar verdient und 10 Millionen ausstehende Aktien hat, würde sein Gewinn pro Aktie für diesen Zeitraum 1,00 US-Dollar betragen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der aktuelle Aktienkurs eines Unternehmens dividiert durch den Gewinn pro Aktie, in der Regel auf Jahresbasis. Wenn eine Aktie zum Beispiel für 30,00 US-Dollar gehandelt wird und der Gewinn im vergangenen Jahr 2,00 US-Dollar pro Aktie betrug, würden wir sagen, dass sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 oder dem 15fachen Gewinn gehandelt wird. Das ist die am häufigsten verwendete Bewertungskennzahl in der Fundamentaldatenanalyse und ist besonders nützlich, wenn man Unternehmen derselben Branche mit ähnlichen Wachstumsaussichten vergleicht.

Über die Zahlen hinausblicken

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass die Analyse einer Aktie mehr beinhaltet als nur die Betrachtung von Bewertungskennzahlen. Schließlich ist es viel wichtiger, in ein gutes Geschäft zu investieren, als in eine billige Aktie. In diesem Sinne sind hier drei weitere wesentliche Komponenten der Aktienanalyse, die man nicht übersehen sollte:

Dauerhafte Wettbewerbsvorteile – Als langfristig ausgerichtete Investoren wollen wir wissen, dass ein Unternehmen in der Lage sein wird, seinen Marktanteil im Laufe der Zeit zu halten (und hoffentlich zu steigern). Daher ist es wichtig, bei der Analyse potenzieller Aktien zu versuchen, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil im Geschäftsmodell zu identifizieren. Das kann sich auf verschiedene Arten zeigen. Um nur einige Möglichkeiten zu nennen: Ein bekannter Markenname kann einem Unternehmen Preissetzungsmacht verleihen, Patente können es vor potenziellen Konkurrenten schützen oder ein großes Vertriebsnetz kann ihm einen Kostenvorteil gegenüber Mitbewerbern verschaffen.

Ein grundlegendes Beispiel für die Aktienanalyse

Lass uns kurz auf ein hypothetisches Szenario eingehen. Sagen wir, ich möchte ein Heimwerkerunternehmen kaufen und versuche, mich zwischen Home Depot (WKN:866953) und Lowe’s (WKN:859545) zu entscheiden.

Zuerst werfen wir einen Blick auf einige Zahlen. Hier siehst du, wie sich die beiden Unternehmen bei einigen der von uns besprochenen Kennzahlen unterscheiden:

Kennzahl Home Depot Lowe’s KGV letzte 12 Monate 21,4 31,2 Erwartetes Gewinnwachstum 8,3 % 14,9 % PEG 2,57 2,09 Schulden zu EBITDA 1,55 2,73

DATENQUELLEN: CNBC, YCHARTS, YAHOO FINANCE. WERTE VOM 4. DEZ. 2019.

Auch wenn Home Depot auf KGV-Basis billiger erscheint, stellt sich Lowe’s als besserer Kauf auf PEG-Basis dar, wenn wir also das Gewinnwachstum mitberücksichtigen. Lowe’s hat eine höhere Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA, was darauf hindeuten könnte, dass Lowe’s die riskantere Investition sein könnte.

Ich würde nicht sagen, dass eines der beiden Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem anderen hat. Home Depot hat wohl den besseren Markennamen und das bessere Vertriebsnetz, aber nicht mit so großem Abstand, dass es meine Investitionsentscheidung beeinflussen würde. Ich bin ein Fan beider Managementteams, und die Baumarktbranche ist ein Geschäft, das immer gefragt sein wird.

Wenn das so klingt, als würde ich ein paar Kennzahlen auswählen, auf die ich mich konzentrieren möchte, und im Wesentlichen meine Meinung über das Unternehmen äußern, dann hast du Recht. Das ist genau der Punkt. Es gibt keine perfekte Methode, Aktien zu bewerten.

Eine solide Analyse hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen

Wie ich gerade erwähnt habe (und sich zu wiederholen lohnt), gibt es keinen richtigen Weg, Aktien zu analysieren. Der Zweck der Aktienanalyse ist, Unternehmen zu finden, von denen du glaubst, dass sie gute Werte und langfristig erfolgreiche Unternehmen sind, in die du investieren kannst. Das hilft dir nicht nur, Aktien zu finden, die wahrscheinlich langfristig eine hohe Rendite abwerfen, sondern die Verwendung von Analysemethoden wie den hier beschriebenen kann dir auch helfen, schlechte Investitionen und Verluste an der Börse zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 12.12.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Home Depot und Lowe's und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $120 Calls auf Home Depot und Short February 2020 $205 Calls auf Home Depot.

Motley Fool Deutschland 2019