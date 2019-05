Wie man disruptive Innovationen managt

John Cohn von IBM (WKN:851399) weiß ein oder zwei Dinge über Innovation. Er hat 116 Patente angemeldet und 36 technische Beiträge veröffentlicht und er hat IBM durch vier Jahrzehnte der Computerinnovation geführt. Von Vakuumröhren über künstliche Intelligenz (KI) bis zum und Quantencomputer hat er seinen Teil zum technologischen Wandel beigetragen.

Ich habe kürzlich mit John über mehrere Innovationen am Horizont gesprochen. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind Quantensprünge, die die Computerwelt, wie wir sie kennen, für immer verändern könnten.

Anschließend konzentrierten wir uns darauf, wie sich Unternehmen am besten auf diese Art von massiven Marktveränderungen einstellen sollten. Konkret haben wir diskutiert, wie schlaue Führungskräfte ein gesundes Gleichgewicht zwischen kurz- und langfristigen Wetten auf die Forschung finden müssen.

Cohn erkennt an, dass schrittweise Verbesserungen erforderlich sind. Kleinere Innovationen bei bestehenden Produktlinien sind wichtig für Unternehmen, um ihre Wettbewerbsposition gegenüber anderen zu behaupten oder das für die Finanzierung des operativen Geschäfts notwendige Umsatzwachstum zu erzielen.

Hier erfährst du, was er über die schrittweise vorangehende Forschung in unserem Gespräch sagte:

„Genauso wie es kontinuierliche Innovation und disruptive Innovation gibt, gibt es inkrementelle Forschung und disruptive Forschung. Inkrementelle Forschung zum Beispiel sehen wir bei unseren Mitarbeitern, die an der KI und den Kernalgorithmen der KI arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, den Durchsatz oder die Kapazität und die Größe der Modelle kontinuierlich zu verbessern. Wir können das in einem Engineering-Ansatz tun.“

Cohn betont aber auch die Bedeutung von Unternehmen, die größere Wetten abschließen und in disruptive Innovationen investieren. Unternehmen sollten disruptive Forschung fördern, die die größten Probleme der Branche beheben könnte. Diese Art von Innovationen sind nicht mit bestehenden Produkten verknüpft und konkurrieren oft sogar mit dem laufenden Geschäft.

Hier erfährst du seine Perspektive aus erster Hand über disruptive Innovationen:

„Manchmal braucht man Durchbrüche. Es sind vorhersehbare Durchbrüche, da, wo der Engpass ist. Hier musst du tatsächlich investieren. Du musst ständig dein Portfolio verwalten, damit du einige Dinge hast, die nahe vor der Marktreife sind, einige, die so dazwischen liegen, und einige, bei denen es noch länger dauert.

In einem früheren Leben, als ich in der Chip-Gruppe war, habe ich geholfen, die Beziehung meiner Abteilung zur Forschung zu koordinieren. Wir haben sehr darauf geachtet, dass wir es nicht übertrieben haben, also forschten wir nur an einer Erweiterung der Entwicklung. Offensichtlich ist das Gegenteil ein Problem. Viele Unternehmen, die keine industrielle Forschung mehr haben, fanden heraus, dass, wenn sie nicht genügend Verknüpfung zu den eigentlichen Produktlinien herstellen, diese Forschung irgendwie wegläuft und irrelevant wird. Ich denke, das haben wir sehr gut gemacht. Wir achten sehr darauf, dass wir eine Pipeline haben, die läuft.

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, der Forschung die nötige Zeit zu geben. Du hast darüber gesprochen, wie man, wenn man von Quartal zu Quartal denkt und nicht vorsichtig ist, das Leben in der Technik erstickt. Wenn alles inkrementell ist, hast du nicht die Zeit, Risiken einzugehen, manchmal machst du Fehler. Denn wenn man nie Fehler macht, nie Risiken eingeht, dann ist die Innovation wahrscheinlich nicht disruptiv.“