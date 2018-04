Wie man aus volatilen Aktienmärkten Kapital schlagen kann

Da die Aktienkurse derzeit sehr volatil sind, ist es wahrscheinlich, dass dies auch für den Rest des Jahres ein Thema bleiben wird. Sicherlich ist der Weg bis 2019 noch sehr lang, aber die Stimmung der Investoren scheint sich jedoch rasch zu ändern, und das könnte bedeuten, dass die Aktienkurse dies ebenfalls tun.

Eine neue Ära?

Ein Grund für die Volatilität der Aktienkurse ist natürlich die Möglichkeit, dass wir vor einer neuen Ära stehen könnten. In gewisser Weise hat sie vielleicht schon begonnen. Die Hausse der letzten Jahre basiert auf der Verfügbarkeit von billigem Geld, das dazu beigetragen hat, die Nachfrage nach einer breiten Palette von Vermögenswerten zu steigern. Die niedrige Inflation hat dazu geführt, dass die Geldpolitik zwar außergewöhnlich locker war, aber keine Instabilität für die Weltwirtschaft verursacht hat. So konnte die Politik das globale Wachstum durch niedrigere Zinsen länger als von den meisten Kommentatoren zur Zeit der Finanzkrise prognostiziert stimulieren.

Doch die Ära des billigen Geldes scheint nun zu Ende zu gehen. In den USA haben sich die Zinsen bereits mehrfach nach oben bewegt. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen und sich mittelfristig in Europa wiederholen. Mit einer aggressiven Fiskalpolitik in den USA könnten die Aussichten auf eine höhere Inflation eine echte Bedrohung für die wirtschaftliche Stabilität darstellen. Dies wiederum könnte zu höheren Zinsen führen, die die Entwicklung der US-Wirtschaft und der globalen Aktienmärkte ersticken könnten.

Psychologische Stärke

Da die kurzfristigen Aussichten für die Aktienkurse unsicher sind, sollten sich die Investoren auf ein volatiles Jahr einstellen. Dies könnte ein guter erster Schritt zur Bewältigung der Herausforderungen sein, die mit starken Bewegungen bei den Unternehmensbewertungen einhergehen. Wenn ein Investor mit Papierverlusten rechnet, wird es leichter damit zu leben. Wenn man sich auf volatile Märkte vorbereitet, kann Bargeld nützlich sein, um Gelegenheiten zu nutzen.

Die Möglichkeit, von den volatilen Aktienmärkten zu profitieren, könnte der wichtigste Faktor sein, um diese Hürde zu überwinden. Wenn die Märkte fallen, kann das schon mal unangenehm werden. Papierverluste fühlen sich oft als dauerhaft an, wobei es schwierig sein kann, Ängste zu überwinden und in scheinbar unterbewertete Unternehmen zu investieren.

Das könnte jedoch ein kluger Schachzug sein. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist einfach, bei jeder Entscheidung 5 Jahre im Voraus zu planen. In dieser Zeit dürfte die Wirtschaftsleistung stabiler sein und möglicherweise größere Wachstumsperspektiven bieten. Durch die Fokussierung auf die Langfristigkeit kann ein Anleger objektiver denken und die täglichen Kursbewegungen des Index ignorieren, was nie hilfreich ist.

Während dies psychologische Stärke erfordert, können die Vorbereitung und das Management von Erwartungen der ausschlaggebende Faktor zum Erfolg sein. Indem man sich auf die Langfristigkeit konzentriert und die Volatilität als Teil des „Spieles“ akzeptiert, kann man in Zukunft davon profitieren.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 14.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.