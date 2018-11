Berlin (ots) - Im Zeitalters des Homo electricus ist das Lebenohne Nutzung elektrischer Energie nicht mehr vorstellbar. Nunarbeiten Wissenschaftler an einer Technologie, die dieEnergieversorgung der Erde revolutionieren wird: an Neutrino EnergyHarvesting Systemen, die herkömmliche Akkus eines Tages komplettersetzen werden. Sie werden in der Lage sein, jedes Elektrogerät zuversorgen. "Mit Neutrino Energie - denn es ist Zeit für den perfektenStrom", betont Holger Thorsten Schubart, CEO der Neutrino EnergyGroup.Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ist Sammelbegrifffür Technologien einer globalen Infrastruktur derInformationsgesellschaften, die es ermöglichen, physische undvirtuelle Gegenstände zu vernetzen und sie durch Informations- undKommunikationstechnik zusammenarbeiten zu lassen.Die IoT-Geräte benötigen elektrische Energie, befinden sich aberoft an schwer zugänglichen Stellen. Batterien, die ja regelmäßigaufgeladen oder ausgetauscht werden müssen, kommen als alleinigeStromquellen kaum in Frage. Die Neutrino Energy Harvesting Systemesind in der Lage, die Stromquellen anfangs zu ergänzen oder inabsehbarer Zeit sogar vollständig zu ersetzen. Dabei geht es um einenProzess, in dem kleine Mengen aus Energie, die in der unmittelbarenUmgebung zur Verfügung steht, in elektrischen Strom gewandelt wird.Diese Energie lässt sich direkt nutzen, aber auch in einem Akku oderSuperkondensator so lange speichern, bis sie benötigt wird.In jüngster Zeit hat die Elektronik- und Mikroelektronikbrancheetliche Hürden überwunden, die die Entwicklung von Geräten mit sehrgeringem Stromverbrauch behindert hatten. Nun gibt es eine Generationvon Leistungsbauelementen, Sensoren und Mikrocontrollern (MCUs), dieNeutrino Energy Harvesting Systeme speziell in diesem Bereichkurzfristig zu einer Zukunftstechnik machen.Die Analysten von Semico Research schätzen, dass in Kürze alleinder Verkauf von Halbleitern für derartige Neutrino Harvesting Systemeein Volumen von jährlich mehreren Milliarden US-Dollar erreicht.Die wichtigsten Aspekte bei Neutrino Energy (Energy Harvesting):Energie lässt sich grundsätzlich aus vielen verschiedenen Quellengewinnen, etwa aus Funkwellen, Schwingungen, Wärme oder Licht. DieseQuellen können natürlich oder künstlich sein. Anschließend werden siedurch Wandler wie Photovoltaikzellen für Lichtquellen,thermoelektrische Generatoren bei Temperaturgradienten oderMikrovibrationen durch Neutrinos oder Anti-Neutrinos in kleinenNeutrino Power Cubes in benötigten elektrischen Strom umgewandelt.Zusätzlich sorgen in der Regel ein Gleichrichter undKonditionierungsschaltkreise für die Optimierung derEnergie-Umwandlung. Energy Harvesting Systeme wie auch die NeutrinoPower Cubes nehmen Energie aus der Umgebung auf und wandeln diese inelektrischen Strom um. So können bereits heute Geräte mit geringemStrombedarf, etwa Sensoren oder Leuchtdioden, betrieben werden. DieseSysteme haben den Vorteil, dass sie sich mit einfacher Mathematik undPhysik nach oben hin skalieren lassen und damit in Zukunft in derLage sind, jedes Elektrogerät zu versorgen.Die größte Herausforderung für Systeme der Energieabschöpfung und-verwaltung ist eine konstante Spannungsversorgung bei maximalerEffizienz. Je weniger Energie die Geräte brauchen, desto eher kommensie dafür in Frage. Im Laufe der Jahre wurden die Energiesparmodidurch schnelle Algorithmen verbessert, was eine schnelle Rückkehr inden Schlafmodus und somit eine weitere Minimierung desStromverbrauchs ermöglicht. Wichtig ist zudem, den Stromverbrauchauch außerhalb der unmittelbaren Nutzung zu minimieren. DerRuhestromverbrauch der einzelnen Geräte ist ein Schlüsselaspekt undsollte so gering wie möglich sein.Zunächst werden Akkus weiterhin zum Einsatz kommen, umEnergiespitzen außerhalb der Ruhephasen abzufedern. Doch die NeutrinoEnergy Harvesting Systeme werden Akkus irgendwann ganz ersetzen.Folgende Geräte sind besonders geeignet, kurzfristig von diesemneuartigen System zu profitieren: elektrische Geräte mit geringemRuhestrom, geringer Startspannung und hoher Integrationsfähigkeit mitnur wenig externen Komponenten. Dazu gehören beispielsweiseMobiltelefone der neuesten Generation. Entscheidend ist der geringeEnergieverbrauch.Ein intelligentes Powermanagement spielt dabei eine wichtigeRolle. Die Entwickler der technischen Geräte müssen genaue Analysendurchführen, um die durch Neutrino-Zellen gewonnene Energie (EnergyHarvesting) mit dem Strombedarf auszubalancieren. Je nach dengeltenden Bedingungen der Energiequelle kommt für bestimmteAnwendungen eine Soft- oder Hardware-Steuerungsoption in Frage. Inder Regel variiert die Spannung einer solchen Zelle je nachLaststrom. Ziel ist, Batterien in Kürze vollständig durch solcheSysteme ersetzen zu können.Die Entwicklung neuer Prozesse und Technologien im Bereich desEnergiemanagements ist weltweit voll im Gange. Die Elektrogeräte vonmorgen werden einen noch geringeren Stromverbrauch haben. DieBedeutung von Neutrinoenergiezellen (Energy Harvesting) wird rapideansteigen.Bis zum Wechsel ins 19. Jahrhundert waren die Neuerungen durchwegsvon mechanischen Eingriffen geprägt. Von der Wahrnehmung desNaturphänomens Elektrizität bis zur wirtschaftlichen Nutzungvergingen 100 Jahre. Das von Siemens entwickelte elektrodynamischePrinzip basiert auf Generatoren, die Bewegungsenergie in elektrischeEnergie umwandeln können - ein Meilenstein in der menschlichenEntwicklung.Heute stehen wir inmitten des Zeitalters des Homo electricus.Schon mit den Erkenntnissen der Solartechnik, also der Nutzungsichtbarer Strahlung, wurde die Tür in ein neues Zeitalteraufgestoßen. In der Zwischenzeit haben Wissenschaftler und Forschereine weitere Strahlung im nichtsichtbaren Bereich entdeckt und dieWandler zur Produktionsreife gebracht. Beide Technologien sind in derLage, Elektronen in einem dazu vorbereiteten Material in Bewegung zusetzen. Das ist gleichbedeutend mit Energieumwandlung ohne Generator.Dies wird die Energieversorgung der Erde revolutionieren. 