Wie man auf dem Immobilienmarkt 2022 das meiste Geld verdient

Wichtige Punkte

Höhere Immobilienwerte könnten zu enormen Verkäufergewinnen führen.

REITs könnten Anlegern helfen, sich zu diversifizieren und hohe Dividenden zu kassieren.

Der Wohnungsmarkt im Jahr 2022 ist für Immobilieninvestoren, die auf der Suche nach Renditeobjekten sind, ein schwieriges Pflaster. Es ist auch eine schwierige Zeit, wenn du ein Haus kaufen willst, um selbst darin zu wohnen.

Das heißt aber nicht, dass es in diesem Jahr keine Möglichkeiten gibt, mit Immobilien Geld zu verdienen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du zu großem Wohlstand kommen kannst.

1. Verkaufe dein Haus und lebe mit weniger Platz

Wenn du ein normaler Hausbesitzer bist, hast du die einmalige Gelegenheit, einen Haufen Geld zu verdienen, indem du dein Haus verkaufst und in eine günstigere Wohnung umziehst. Weil die Immobilienpreise landesweit so hoch sind, verfügt der durchschnittliche Immobilienbesitzer über ein Eigenkapital von 185.000 US-Dollar, berichtet Black Knight. Und während du mit dem Verkauf deines Hauses und dem gleichzeitigen Kauf eines vergleichbaren Hauses vielleicht kein Geld verdienst, könnte eine Verkleinerung ganz andere Ergebnisse bringen.

Stell dir vor, du sitzt auf einem Haus, dessen normaler Wert 500.000 US-Dollar beträgt, und hast eine Hypothek von 200.000 US-Dollar. Aktuell würdest du für dein Haus vielleicht 600.000 US-Dollar bekommen. Wenn du es zu diesem Preis verkaufst, hast du 400.000 US-Dollar in der Tasche (ohne Maklergebühren und ggf. Grunderwerbssteuer). Wenn du dieses Geld nimmst und damit eine Immobilie für 250.000 US-Dollar kaufst, machst du einen schönen Gewinn.

2. Verkaufe eine unterdurchschnittliche Renditeimmobilie mit einem Aufschlag

Die Nachfrage nach Kurzzeit- und Langzeitvermietungen ist heutzutage groß. Wenn du aber eine Immobilie hast, die keine guten Mieteinnahmen bringt oder die du nur mit Mühe instand halten kannst, ist es vielleicht an der Zeit, diese Investition zu verkaufen.

Laut dem S&P CoreLogic Case-Shiller National Home Price Index stiegen die Immobilienwerte im Jahr 2021 um 18,8 %. Das ist der größte Anstieg seit 34 Jahren. Wenn du deine Renditeimmobilie auf den Markt bringst, hast du gute Chancen, einen guten Preis dafür zu erzielen. Dann kannst du deinen Umsatz in eine andere Immobilie investieren, die dir ein besseres Einkommen beschert – oder du steckst den Gewinn einfach ein.

3. Investiere in die richtigen REIT-Sektoren

Ob du es glaubst oder nicht, du kannst an der Börse eine Menge Geld verdienen, ohne selbst eine Immobilie zu besitzen. Wenn du REITs (Real Estate Investment Trusts) kaufst, kann dein Portfolio mit der Zeit einen soliden Wertzuwachs verzeichnen. Und da REITs in der Regel überdurchschnittlich hohe Dividenden ausschütten, kannst du auch von diesem zusätzlichen Einkommensstrom profitieren.

Einige REIT-Sektoren könnten jedoch in diesem Jahr mehr Wachstumspotenzial haben als andere. Die Verlagerung zum E-Commerce und zur Telearbeit hat zu einem enormen Bedarf an Rechenzentren geführt, so dass Rechenzentrums-REITs ein guter Kauf sein könnten. Ebenso hat der explosionsartige Anstieg des digitalen Handels zu einer hohen Nachfrage nach Lagerflächen geführt, so dass Industrie-REITs in diesem Jahr ein großes Wachstum verzeichnen könnten.

Auf dem Immobilienmarkt lässt sich in diesem Jahr viel Geld verdienen – egal, ob du ein normaler Hausbesitzer oder ein Investor bist, der profitieren will. Nutze die rekordverdächtigen Immobilienpreise und die guten Chancen, die sich dir als REIT bieten, um das Jahr 2022 mit einem guten Ergebnis abzuschließen.

Der Artikel Wie man auf dem Immobilienmarkt 2022 das meiste Geld verdient ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 26.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022